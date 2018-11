Eltern schnitzen mit ihren Kindern kunstvolle Kürbisse

Kindergarten mal anders: Im Kindergarten St. Raphael haben Eltern mit ihren Kindern Kürbisse geschnitzt. In allen Gruppen hatten sie beim vorangegangenen Elternabend diese Aktivität gewünscht.

Mit Mamas, Papas, Omas und Opas an der Hand und einem Kürbis unterm Arm kamen die Kinder dann in den Kindergarten. Jeder und jede durfte sein Kürbisgesicht individuell gestalten. Manche Kinder hatten genaue Vorstellungen, was aus ihrem Kürbis einmal leuchten sollte, und so kam manches Elternteil ganz schön ins Schwitzen. Aber Spaß hatten alle gleich, Kinder wie Erwachsene.

Nach dem kreativen Schnitzen wurden die Kerzen im Kürbis angezündet und alle trafen sich gemeinsam im Garten. Es entstanden kunstvolle Kürbisexemplare.

Die Kinder sangen noch ein passendes Kürbislied und anschließend war für Essen und Trinken auch noch gesorgt, sodass aus der Aktion ein ganzer Kürbisabend wurde.