Elevinnen beeindrucken mit ausdrucksstarken Tänzen

Wenn sich eine namhafte Konzertpianistin und eine seit 2006 etablierte Ballettschule zusammentun, verspricht das einen besonderen Kunstgenuss. Und den haben Henriette Gärtner am Flügel und die rund sechzig Elevinnen auf der Bühne der Stadthalle wahrlich bereitet. Und so konnten die Besucher nur darüber staunen, was diese Ballettschule und diese Stadt hervorzubringen vermögen.

Im ersten Teil der Vorstellung zog Henriette Gärtner alle Register ihres Könnens. Erst mit der männlich-ritterlichen Polonaise von Frederic Chopin. Und danach in einem halbstündigen Galopp durch das Werk von Robert Schumann. Im Rahmen von zwanzig Musikstücken, in die sie ihr aufmerksames Publikum vorab sachkundig und charmant mittels einer Powerpoint-Präsentation einführte.

Romantik Schumanns

Das Städtchen „Asch“ durfte dabei natürlich nicht fehlen. Jenes Liebesnest, in dem dieser Romantiker erstmals sein Herz verlor. Und mit dem er Ernestine ein musikalisches Denkmal setzen wollte.

Wobei die vier Buchstaben dieses magischen Orts – nur Zufall ?! – auch im Familiennamen Schumann und auf der Tonleiter vorkommen. Mit dem abschließenden „Marsch der Davidsbünderler“, seiner Brüder im Geiste (und bei Tisch in deren Vereinslokal in Leipzig) ging es dann in die Erfrischungspause.

Im zweiten Teil der Vorstellung bekamen die zahlreich vertretenen Eltern, Geschwister, Großeltern und Freunde im Publikum ein eindrucksvolles Bild davon, was die ihren in dieser Ballettschule vermittelt bekommen. Deren Leiterin Jelena Krein stammt, wie schon namentlich zu vermuten, aus Russland, wo Ballettschulen in einem hohen Ansehen stehen. Und in diesem vermeintlich schwerblütigen Land als Inbegriff stehen für Grazie und Anmut, Harmonie und Schönheit.

Die Elevinnen im Alter von fünf bis 22, verteilt auf sechs Altersstufen, führten danach in einer perfekten Choreographie insgesamt siebzehn Tänze auf. Diese wurden von Henriette Gärtner jeweils kurz und knackig vorgestellt und in den Gesamtzusammenhang eingebettet. Es war jedesmal mucksmäuschenstill, als die maßgeschneidert zu jedem Tanz gekleideten Elevinnen einliefen und ihre anspruchsvollen Tanzformationen aufs Parkett zauberten. Von den fast noch verspielt wirkenden Jungmädchen bis hin zu den schon ausdrucksstarken jungen Damen, die ihr applausfreudiges Publikum ein ums andere Mal verzauberten.

So konnte das Publikum diesen anspruchsvollen Kunstgenuss in vollen Zügen genießen. Und entlang der Altersstufen nur staunen ob der körperlichen und tänzerischen Entwicklung in dieser Zeitspanne des Heranwachsens. Auch was die Selbstdisziplin und das Selbstbewusstsein anbelangten.

Im Finale, der „Reverence“, konnte man die geballte Tanzkraft der Ballettschule nochmals erleben. Der reichliche Schlußapplaus war der hochverdiente Lohn für diese ebenso talentierten wie trainingsfleißigen Elevinnen – und deren Leiterin Jelena Krein, die das alles in unzähligen Vorbereitungsstunden auf die Beine gestellt hat.