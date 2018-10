Eis & Palmen – von Dürbheim bis Nizza

Fotos, Erzählungen und ein 30-minütiger Film sind von Jochen Mesle und Max Kroneck am Sonntagabend, 28. Oktober, in der Dürbheimer Turnhalle zu sehen und zu hören. Die Veranstaltung „Eis & Palmen – aus eigener Kraft mit dem Fahrrad und Ski im Gepäck von Dürbheim quer über die Alpen bis ans Mittelmeer“ beginnt um 18 Uhr, der Eintritt beträgt fünf Euro.

Der Dürbheimer Jochen Mesle (Jahrgang 1988) und sein guter Freund aus dem bayrischen Münsing gehören in ihrer Disziplin zu den Besten der Zunft. Nach dem Masterstudium in Physik betreibt Jochen Mesle seinen Sport als Profi. Selbes gilt für seinen guten Freund Max Kroneck, den er dadurch kennengelernt hat. Seit vielen Jahren sind sie gemeinsam auf Wettkämpfen, Foto- und Filmprojekten unterwegs, bewegen sich dabei aber nicht nur vor den Kameras, sondern nehmen diese auch gerne mal in die eigenen Hände.

So auch bei ihrer bisherig größten und außergewöhnlichsten Skitour: Mit „Eis & Palmen“ haben sie sich auf eine lang ersehnte Traum-Reise begeben. Die Freunde sind in sechs Wochen von zu Hause einmal über die Westalpen bis nach Nizza geradelt.

Sie suchten dabei nicht nur nach unberührten Hängen und neuen Herausforderungen als Big Mountain Skifahrer, sondern haben die gesamte Strecke aus eigener Kraft zurückgelegt – die Ski am Fahrrad befestigt und umgekehrt das Rad auf den Rucksack geschnallt nach dem Motto: „Ohne Motor über die schönsten Berge der Alpen bis zum Mittelmeer!“

In sechs Wochen 1850 Kilometer und rund 35 000 Höhenmeter, einmal quer über die Alpen – ein Ski Abenteuer, welches direkt vor der Dürbheimer Haustür startet und nicht am anderen Ende der Welt. – So wie früher, denn angefangen hat für Jochen Mesle alles am Waldrand unter der Risihalde.

Der Vortrag beginnt mit den ersten Anfängen, zeigt die Entwicklung der zwei Freunde und endet schließlich mit dem Hauptfilm „Eis & Palmen“.