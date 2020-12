Einzelhändler ziehen nach einem knappen Jahr Kassenbonpflicht Bilanz

Giftige Kassenbelege schaden der Gesundheit

Kassenbelege werden auf sogenanntem Thermopapier gedruckt, damit die Farbe besser haftet und länger lesbar bleibt. Die wärmeempfindliche Schicht auf dem Papier beinhaltet häufig chemische Farbentwickler, die für den Menschen schädlich sein können. Hautkontakt alleine reicht in der Regel aus, dass die Stoffe in den Körper gelangen. Der Stoff Bisphenol A (BPA) wurde zu Beginn dieses Jahres in Kassenzetteln verboten. Denn Studien legen nahe, dass sich BPA unter anderem auf die Reifung des Gehirns von Kleinkindern auswirkt und die männliche Fruchtbarkeit beeinträchtigen kann. Alternativ kommen nun laut Umweltbundesamt (UBA) andere Stoffe, vor allem Bisphenol S, zum Einsatz. BPS ist noch nicht intensiv erforscht, doch das Umweltbundesamt geht davon aus, dass es genauso schädlich sein könnte wie BPA und sich ebenfalls auf den Hormonhaushalt der Menschen auswirkt. Andere chemische Alternativen stehen auch im Verdacht dem Menschen zu schaden und sich negativ auf die Umwelt auszuwirken. Deshalb sollten Kassenbelege nur kurz angefasst und unbedingt im Restmüll entsorgt werden. Das UBA empfiehlt, komplett auf chemische Farbentwickler im Kassenbonpapier zu verzichten (Ökopapier) oder elektronische Lösungen zu benutzen. (ak)