Einschulung Rupert-Mayer-Schule

In der Rupert-Mayer-Schule in Spaichingen sind insgesamt 75 Kinder, in die insgesamt sechs Eingangsklassen E1 bis E6 eingeschult worden. Die Lehrer:innen der E1 bis E6: Daniela Merkt, Ulrike Aicher, Andreas Harter, Ulrike Schneemann, Bernhard Stirner und Julia Honer.