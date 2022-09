Einschulung an der Schillerschule Spaichingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die erste Schulwoche an der Schillerschule Spaichingen ist immer Einschulungswoche mit dem krönenden Abschluss der Einschulung der neuen Erstklässler. In drei kleinen klasseninternen Feiern wurden die ABC-Schützen mit ihren Verwandten in der Schillerschulsporthalle begrüßt und hatten gleich ihre erste Unterrichtsstunde bei ihren Klassenlehrerinnen. Die Fünftklässler der Werkrealschule starten den Unterricht regulär mit allen anderen Kindern und haben am Mittwoch in der ersten Schulwoche eine kleine Aufführung, zu der die Eltern eingeladen sind. Am gleichen Tag beginnen auch die Kinder der Grundschulförderklasse. Sie werden von den Kindern der zweiten Klasse begrüßt, die diesen Termin als Probe für die Einschulungsfeier der Erstklässler nutzen.