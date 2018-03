Einladung zum Schnuppernachmittag

Die Realschule Spaichingen stellt sich am Freitag, 2. März, von 14.30 bis 17 Uhr in ihrer ganzen Vielfalt vor. Das teilt die Schule mit.

Eingeladen sind alle Eltern und Kinder der 4. Klassen der Grundschulen aus dem Einzugsgebiet, die sich für eine weiterführende Schule interessieren und für die die Realschule Spaichingen als künftige Schule in Frage kommt.

In einem abwechslungsreichen Programm dürfen die Kinder Realschulluft „schnuppern“, denn in fast allen Räumen ist für sie etwas geboten. Die verschiedensten Fächer stellen ihre Besonderheiten und Schwerpunkte vor, wobei die Kinder nicht nur zuhören oder zusehen sollen, sondern vor allem auch in ihrer ganzen Kreativität und ihrer Begeisterung gefordert werden.

Sie können ihre Ideen am Computer genauso verwirklichen wie in Musik oder bei Experimenten in den naturwissenschaftlichen Fächern. Auch erste Gehversuche im bilingualen Bereich können gemacht werden, so dass sich Kinder und Eltern ein Bild von dem machen können, was sie an der Realschule erwartet.

Ein Bewirtungsteam sorgt für das leibliche Wohl.