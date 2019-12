Das Bestellen von Weihnachtsgeschenken auf Online-Shops im Internet ist zwar bequem. Aber wegen der Transport- und Verpackungskosten ist es ökologisch sinnvoller, „offline“, in den Geschäften im Ort einzukaufen. In unserem alternativen Adventskalender nennt der Vorsitzende des Gewerbe- und Handelsvereins Spaichingen, Hermann Früh, ein paar weitere Gründe für den analogen Einkauf daheim: „Der Kunde kann sich im Einzelhandel beraten lassen und die Ware anschauen und anfassen“, gibt Hermann Früh zu bedenken. „Man sieht im Geschäft, was man kauft, aber auch, was es sonst noch gibt und kann sich vielleicht für weitere Einkäufe inspirieren lassen. Ich möchte jetzt nicht gleich von einem ,Einkaufserlebnis’ sprechen, aber es kommt – gerade in der Advents- und Weihnachtszeit – die besondere Atmosphäre in den Geschäften dazu. Man trifft vielleicht auch Leute oder kommt mit den Inhaber ins Gespräch. Und nicht zuletzt tut man etwas für den Einzelhandel und für die Stadt.“