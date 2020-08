Die junge Frau im „Querdenker 711“-T-Shirt und schwarz-rot-goldener Blumenkette hat die Regenbogenfahne sinken lassen und weint hemmungslos: „Wollt ihr eure Kinder tot sehen?“, herrscht sie den Polizisten auf der anderen Seite des Gatters an. Wenige Minuten zuvor hat die Berliner Polizei per Lautsprecher durchgesagt, dass die „Querdenker“-Demonstration aufgelöst ist, weil sich die Teilnehmer nicht an die Abstandsregeln halten. „Schämt euch!“, schleudert die tränenüberströmte Frau den Beamten entgegen, bevor ihr Freund sie in den Arm nimmt.