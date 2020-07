Eingeklemmte Person in Maschine erfordert Feuerwehr-Einsatz

Ein Mann hat sich am Samstag bei der Arbeit in einem Spaichinger Industriegebiet in einer Maschine eingeklemmt und wurde hierbei schwer verletzt. Darüber berichtet die Feuerwehr Spaichingen, die den Mann befreien konnte.

Gegen 8.20 Uhr wurde die Feuerwehr Spaichingen zu dem Industriebetrieb gerufen. Arbeitskollegen hätten beim Eintreffen an der Einsatzstelle bereits versucht, den eingeklemmten Patienten aus der Maschine zu befreien.

Die Feuerwehr Spaichingen stellte an der Einsatzstelle umfangreiches, schweres technisches Gerät für eine Rettung bereit. Der Eingeklemmte konnte schnell befreit werden und wurde zur weiteren Versorgung in eine Klinik verbracht.

Im Einsatz war die Feuerwehr Spaichingen mit fünf Fahrzeugen und 17 Mann. Zudem war der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen und Notarzt, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst sowie der Rettungshubschrauber Christoph 11 aus VS-Schwenningen vor Ort.