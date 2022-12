Einfach mal Danke sagen!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Haus St. Agnes der Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn fand zum ersten Mal für Mitarbeiter und Bewohner ein Adventszauber statt. Die Stiftung St. Franziskus bedankte sich bei den Mitarbeitern für die stetigen Herausforderungen der letzten drei Jahre und möchte voller Zuversicht und frohen Mutes in die Zukunft blicken. Die Feier bot den Rahmen eines Austausches, Kontakten und Gesprächsthemen abseits des Arbeitsalltages. In gemütlicher und adventlicher Stimmung verweilten Mitarbeiter bei Lagerfeuer, Punsch, Glühwein und Gegrilltem und Flammkuchen bis in den späten Abend.