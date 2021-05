Anders als Nutztiere, die vielfach immer noch europaweit unter qualvollen Bedingungen leben müssen und als Billigfleisch in Massen durch heimische Supermärkte auf den heimischen Grills landen, stehen Haustiere emotional hoch im Kurs, gerade, wenn Menschen einsam sind. Das hat zu Coronazeiten zu einem regelrechten Boom für Haustiere geführt. Doch Tierschützer befürchten, dass nach Corona die vierbeinigen Freunde plötzlich wieder überflüssig werden. Regina Braungart hat bei der Spaichinger Tierheimleiterin und Vorsitzenden des Vereins „Menschen für Tiere“, Ludmilla Eferl, nachgefragt:

Frau Eferl, überall hört man, die Tierheime seien leergefegt, weil die Leute in Coronazeiten vierbeinige Begleiter suchen. Ist das in Spaichingen auch so?

Ja. Wir haben dieses Jahr schon viele Tiere vermittelt. Vor allem Katzen und Kaninchen. Man kann aber unterscheiden, ob es den Leuten ernst ist, oder ob es ihnen nur langweilig ist. Wenn man so lange im Tierschutz ist, merkt man das schnell. Zum Beispiel, wenn Leute sich schnell verabschieden, wenn man sagt, man bringt die Katze zu ihnen nach Hause.

Gibt es verstärkt auch Qualzuchten, die dann bei Ihnen landen?

Nein.

Im Koalitionsvertrag des Landes soll ein Hundeführerschein vorgeschrieben werden, also ein Sachkundenachweis, wie er für andere Tiere auch gilt. Was halten Sie davon?

Einen Hundeführerschein für alle kann ich mir nicht vorstellen. Für manche Hundehalter (und Hunderassen) wäre das aber mit Sicherheit kein Fehler.

Gibt es viele Hunde, die falsch behandelt werden und dann irgendwann so gestört oder gequält sind, dass sie bei Ihnen landen?

Es gibt viele Gründe, warum die Hunde bei uns abgegeben werden. Es sind manchmal auch solche Hundehalter dabei, die mit dem Hund überfordert waren.

Was sind die häufigsten Fehler im Umgang mit Hunden?

Schwer zu sagen. Manche nehmen das auf die leichte Schulter. Wenn man mit dem Hund nicht klarkommt, muss man sich zeitig Hilfe holen.

Was braucht das Tierheim derzeit und gibt es Tiere, die dringend vermittelt gehören?

Was wir immer brauchen sind natürlich Spenden. Unsere einzige Sorge ist zurzeit das Personal. Ohne mehr Mitarbeiter ist die Versorgung der Tiere nicht gewährleistet. Alle Tiere, die im Tierheim sind, brauchen noch ein neues Zuhause.

Eine ganz andere Frage: Was macht eigentlich der kleine, schlaue Rabe, den Sie aufgezogen haben?

Unser Jakob ist ausgewildert worden.