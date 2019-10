Im Beisein von prominenten Gästen aus Politik und Wirtschaft sind am Freitagabend in der Stadthalle 214 erfolgreiche Nachwuchskräfte aus 30 unterschiedlichen Berufsbildern frei gesprochen worden.

Dazu konnte der Kreishandwerksmeister zahlreiche Ehrengäste wie den Bundestagsabgeordneten Volker Kauder, den Landtagsabgeordneten und Minister für Justiz und Europa Guido Wolf, den Vertreter des Bürgermeisters Werner Reisbeck, Handwerkskammerpräsident Gotthard Reiner und den Vize-Hauptgeschäftsführer Raimund Kegel begrüßen, ebenso wie die Schulleitungen der Dualpartner aus den Beruflichen Schulen der Landkreise Tuttlingen und Rottweil und der Beruflichen Bildungsstätten aus Tuttlingen.

Die zahlreichen Ehrenamtsträger des Handwerks und die beteiligten Mitglieder aus den Prüfungsausschüssen ließen es sich nicht nehmen, dem Nachwuchs die gebührende Referenz anlässlich dieser uralten Traditionsfeier zu erweisen. Zum würdigen Rahmen der groß angelegten Feierstunde trug auch die fetzige „RoseWood-Liveband“ unter der Leitung von Alexander Efinger aus Aldingen bei. Für die reibungslose Bewirtung sorgte die Jugendfeuerwehr Spaichingen unter Florian Baal.

Den besonderen Höhepunkt vor der Übergabe der zahlreichen Urkunden und Preise für die besten Leistungen bildete das Interview mit dem Handballnationalspieler Martin Strobel. Dieser war vor zwölf Jahren zum Beginn seiner beachtlichen Karriere schon einmal Gast bei einer Lossprechungsfeier.

Geschäftsführer Kurt Scherfer verstand es, dem bodenständig und bescheiden gebliebenen Europameister von 2016, die richtigen Fragen zu stellen. So wurde den aufmerksam lauschenden Junggesellinnen und Junggesellen ein positives Vorbild mit auf den Weg gegeben, was man mit Durchhaltevermögen bei den Höhen und Tiefen des Schicksals erreichen kann. „Jeder junge Mensch muss individuell dort weiter machen, wo er sich befindet und mögliche Rückschläge überwinden“, schrieb der Gewinner der Bronzemedaille der Olympiade von 2016 den Freigesprochenen ins Stammbuch. Die Verbindung des in Balingen-Weilstetten engagierten Handballers zum Handwerk ist auch in der Zusammenarbeit und dem Sponsoring des Zentralverbandes des Elektrohandwerks für die Nationalmannschaften der Männer und der Jugend begründet.