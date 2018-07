Eine Spende für das Hospiz am Dreifaltigkeitsberg

Das Hospiz am Dreifaltigkeitsberg hat eine Spende in Höhe von 2500 Euro erhalten. Überreicht wurde sie von Drago Curman (links) von der Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG, die seit sieben Jahren jährlich eine Spendenaktion durchführt. Bei der Aktion war Monika Meissner die Tippgeberin: Sie machte den Vorschlag, die Spende an das Spaichinger Hospiz zu überreichen. „Wir sind natürlich wahnsinnig glücklich“, sagte Hans-Peter Mattes, Vorsitzender des Hospizvereins, und freute sich über den hohen Betrag. Der wird in einen „Lifter“ investiert, der für die Hospizbewohner, die nicht mehr gut zu Fuß sind, eine Hilfe sein soll.