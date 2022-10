Eine Nacht im Museum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 29. bis 30. Juli fand wieder das diesjährige Kinderferienprogramm mit 22 Kindern unter dem Motto „Nachts im Museum“ statt. Los ging es mit einer Luftballon-Aktion im Museum, wo die Kinder selber ihre Postkarten malerisch gestalteten.

Danach wurden die Ballone vor dem Museum von den Kindern selber gestartet. Der Start der mit Gas gefüllten Ballone verlief an diesem Tag reibungslos. Kein Ballon blieb in benachbarten Bäumen hängen. Anschließend begab sich die quirlige Schar zum Abendbrot, und weiter zur Schatzsuche. Dies war allerdings nicht so leicht, die jungen Schatzsucher mussten erst knifflige Rätsel lösen, um schließlich an den Schatz zu gelangen.

Dieser Schatz wurde dann aber auch redlich miteinander geteilt (Schokotaler und Süßigkeiten). Nachdem der Schlafplatz hergerichtet war, gab es dann zur Nacht den spannenden Film „Nachts im Museum“ mit Popcorn, Süßigkeiten und Getränke dazu.

Nach einer kurzen Nacht im großen Festsaal des Museums wurde dann zusammen gefrühstückt. Anschließend wurden die begeisterten jungen Museumsbesucher von ihren Eltern wieder abgeholt.

Der Gewinner des diesjährigen Ballonwettbewerb ist Samuel Hauser. Sein Ballon flog bis nach Lengenwang im Allgäu in Richtung Füssen, das sind rund 200 Kilometer Fahrstrecke mit dem Auto. Als Geschenk erhielt Samuel Hauser vom Spaichinger Heimatverein eine Urkunde und einen 20 Euro Geschenkgutschein, sowie eine große Tafel Schokolade.