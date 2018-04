Eine Exkursikon zum „Kleinod im Tal der unteren Bära”

Das Kreisarchiv- und Kulturamt bietet am Freitag, 4. Mai, um 14 Uhr, im Rahmen der Reihe „Der Kreis und seine Orte“ eine historische Ortsbesichtigung in Reichenbach am Heuberg mit einer kleinen Wanderung über dem Bäratal an.

Schon im Jahr 793 wird Reichenbach erstmals in einer Urkunde des Klosters St. Gallen erwähnt. Seit dem Hochmittelalter gehörte der Ort zur oberen Grafschaft Hohenberg. Die im Stil des Rokoko gestaltete Kirche St. Nikolaus weist ein Altarbild des hohenzollerischen Hofmalers Meinrad von Ow auf. Die Orgel baute der berühmte Fridinger Hieronymus Spiegel im Jahr 1766. Über dem Ort bietet die Wendelinskapelle einen schönen Blick auf Reichenbach und das Bäratal. Auf dem Martinsberg liegt das Hofgut mit einer bewegten Geschichte sowie die 1886 errichtete Kapelle. Die 1928 eröffnete Heubergbahn fuhr fast 40 Jahre bis zur Endstation Reichenbach.

Der Reichenbacher Bürgermeister Josef Bär begrüßt die Teilnehmer zu Beginn des Ortsrundgangs und berichtet aktuell über die Gemeinde. Die in Reichenbach lebenden Heimatforscherin Judith Engst, Alfons Huber und Leo Huber erzählen zur Geschichte des Ortes, informieren über die Kirche St. Nikolaus, das Schulwesen in vergangenen Tagen sowie an weiteren Stationen.

Die Teilnehmer treffen sich am Freitag, 4. Mai, um 14 Uhr, am Landratsamt in der Werderstraße und bilden dort Fahrgemeinschaften. Der Ortsrundgang beginnt um 14.40 Uhr am Rathaus in Reichenbach.