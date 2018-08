Ein bislang unbekannter junger Mann ist am Sonntagabend in der Groz-Beckert-Straße in Wehingen in ein Firmengebäude eingebrochen. Aus einem der Büros entwendete der Täter Bargeld.

Einem Passant war in der Nähe des Objektes ein Jugendlicher, circa 16 bis 17 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, mit kräftiger Statur mit dunklen Haaren, rotem T-Shirt sowie schwarze Jogginghose aufgefallen. Der Verdächtige führte eine Taschenlampe sowie einen schwarzen Beutel mit sich.

Hinweise bitte an den Polizeiposten, Tel. 07426/1240.