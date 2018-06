Einbruch in Wehinger Jugendraum

Im Laufe des vergangenen Wochenendes sind unbekannte Täter auf dem „Haller-Areal“ in Wehingen in ein Gebäude eingebrochen, in dem die Gemeinde den Wehinger Jugendraum und ein Büro für den Jugendreferenten eingerichtet hat.

Die Unbekannten hebelten hierzu zunächst ein Fenster an dem Gebäude auf, gelangten so in den Jugendraum und von dort gewaltsam in das angrenzende Büro, hat die Polizei ermittelt. Nach der Absuche vorhandener Schränke erbeuteten die Einbrecher zwei Geldkassetten, eine davon leer, die andere mit einer geringen Menge Bargeld. Mit den Kassetten verließen die Eindringlinge das Büro und schließlich den Jugendraum wieder. Nun ermittelt die Polizei Wehingen, Telefon 07426/ 12 40, wegen des begangenen Einbruchs und bittet um sachdienliche Hinweise. (pz)