Einbruch in Büroräume

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein bislang unbekannter Täter in ein Firmengebäude in der Straße „Am Landenbach“ in Wehingen eingebrochen. Nach den Erkenntnissen der Polizei durchsuchte der Täter in den Bürozimmern diverse Schränke und Schubladen und verließ schließlich über das Besucherzimmer das Gebäude. Ob der Einbrecher letztlich was entwendete, ist noch unklar.

Der angerichtete Sachschaden belaufe sich auf circa 100 Euro. Um ins Gebäude zu gelangen, hatte der Täter ein Fenster gewaltsam geöffnet.

Hinweise bitte an die Polizei Spaichingen, Telefon 07424/ 93 18-0.