Einbruch in Apotheke scheitert

In der Zeit zwischen 27. August und 9. September haben unbekannte Täter versucht, in eine Apotheke an der Hauptstraße einzudringen. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Die Einbrecher hebelten mehrfach an der Haupteingangstür. Die stabile Tür hielt den Einbruchversuchen allerdings stand. Dann versuchten sie, eine Nebeneingangstür zu öffnen. Auch dieser Versuch scheiterte. Der Sachschaden an den beiden Türen wird auf 5000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Spaichingen (Telefon 07424 / 9318-0) entgegen.