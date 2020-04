Einbruch auf dem Gelände der Kläranlage

Unbekannte Täter sind irgendwann im Laufe des vergangenen Wochenendes, im Zeitraum zwischen Freitagmittag und Montagmorgen, auf das Gelände der Kläranlage Spaichingen eingebrochen und haben dort aus einem der Gebäude einen Aufsitz-Traktor-Rasenmäher und einen Hochgrasmäher entwendet. Dies berichtet die Polizei.

An der Ostseite der Anlage hebelten die Einbrecher zunächst ein Tor auf, berichtet die Polizei weiter, und gelangten so auf das Gelände der Kläranlage. An dem Gebäude der Kompaktanlage brachen die Unbekannten ein doppelflügeliges Tor auf und drangen dort zu den darin aufbewahrten Gerätschaften vor.

Bei den entwendeten Mähern handelt es sich laut Polizei um einen Aufsitzmäher des Typs John Deere X300 Tractor und um einen AS Hochgrasmäher. Für den Abtransport der beiden Großgeräte im Wert von über 10 000 Euro müssen die Täter ein entsprechend großes Transportfahrzeug oder auch einen Anhänger benutzt haben, vermutet die Polizei.

Die Polizei Spaichingen, Telefon 07424 / 93 18-0, hat Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise.