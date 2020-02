Einbrecher verletzt sich bei der Tat

Zeugen sucht die Polizei zu einem Einbruch, der in der Nacht von Freitagabend bis Samstagvormittag in einem Kindergarten in der Martin-Luther-Straße in Spaichingen begangen wurde.

Unbekannte schlugen in diesem Zeitraum an dem Kindergartengebäude das Glas einer Fensterscheibe ein. Nach dem Einstieg in die Räume des Kindergartens wurde der Kindergarten durchsucht. Entwendet wurden eine Geldkassette mit Bargeldinhalt und ein IPad des Herstellers Apple. Zumindest einer der Tatverdächtigen zog sich bei dem Einbruch eine blutende Verletzung zu.