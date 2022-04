Einbrecher suchen Spaichinger Sportstätten heim

In der vergangenen Woche haben es Einbrecher auf Sportanlagen in Spaichingen abgesehen. Im Zeitraum von Donnerstag bis Samstag letzter Woche brachen unbekannte Täter in das Trainingsgebäude des FK Spaichingen ein, berichtet die Polizei. Die Täter hebelten eine Tür auf und stahlen einen Laptop. Außerdem warfen sie eine Scheibe zum Hausmeisterraum ein. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Im gleichen Zeitraum versuchten unbekannte Täter eine Tür zu einem Gerätehaus des SV Spaichingen aufzuhebeln, was jedoch misslang.

Ebenfalls über die Ostertage verschafften sich die unbekannten Täter Zutritt zum Gelände des Freibades. Dort schlugen die Einbrecher eine Scheibe eines Bürocontainers ein, um in den Innenraum zu gelangen. Hier durchwühlten die Diebe sämtliche Schränke und erbeuteten einen kleinen Bargeldbetrag aus einer Kaffeekasse, einen originalverpackten Bildschirm und zwei Handys. Die Höhe des Schadens aus dem Diebesgut ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden an der eingeschlagenen Scheibe beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 1000 Euro.