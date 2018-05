Werkzeuge und zwei neue Klettergurte im Wert von fast 7000 Euro haben unbekannte Täter über das Wochenende aus einem Rohbau in der Bahnhofstraße gestohlen. Dies teilt die Polizei mit.

Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen rissen unbekannte Einbrecher eine stabile Bautür aus dem Rahmen und verschafften sich so Zugang zu dem Rohbau im Industriegebiet Bahnhof. Dort entwendeten sie verschiedene Werkzeuge einer Elektrofirma im Gesamtwert von mindestens 6000 Euro, so die Polizei. Aus einem danebenstehenden Baucontainer, den sie aufbrachen, klauten die Gauner zwei nagelneue Klettergurte, die einer anderen am Bau beschäftigten Firma gehören. Das Polizeirevier Rottweil ermittelt wegen des Einbruchs. Wer Verdächtiges im näheren Tatortbereich beobachten konnte, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden (Telefon 0741/ 47 70).