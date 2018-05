Einbrecher stehlen Abgasmessgeräte

Bei einem Einbruch in ein Geschäft in der Spaichinger Hauptstraße haben unbekannte Täter über das Wochenende Abgasmessgeräte im Gesamtwert von zirka 15 000 Euro gestohlen. Zwischen Freitag, 17.30 Uhr, und Montag, 9.50 Uhr, hebelten die Einbrecher laut Polizei eine Tür zum Geschäft auf. Dort entwendeten sie scheinbar gezielt 20 in Regalen gelagerte Abgasmessgeräte. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Schaden bei mindestens 15000 Euro. Darüber hinaus entstand 500 Euro Sachschaden an der aufgebrochenen Tür.