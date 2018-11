Ein Tatort des „Todespflegers“ wohl in Spaichingen

Eines der Opfer des so genannten „Todespflegers“ Grzegorz W. hat in Spaichingen gelebt. Hier hat er, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft München, die 88-jährige Frau mit Insulin getötet. Die Ermittlungen der Polizei München hatten auch ergeben, dass W. schon einmal zuvor im Kreis Tuttlingen an einer anderen Pflegestelle eingesetzt war. Den mutmaßlichen Mord hatte man erst bei den Ermittlungen an den bisherigen Einsatzorten des polnischen 24-Stunden-Pflegers entdeckt. Der Leichnam der Spaichingerin wurde zur Untersuchung exhumiert, so ein Sprecher der Münchener Polizei auf Anfrage dieser Zeitung.

Zum genauen Sachverhalt im Spaichinger Fall will sich Oberstaatsanwältin Anne Leiding von der Staatsanwaltschaft München I nicht äußern. Der Prozess, der vermutlich Anfang des neuen Jahres angesetzt werden kann, solle unbeeinflusst vonstatten gehen.

Der 36-jährige Pole hatte sich nach einem dreimonatigen Kurs von mehreren Agenturen in Polen und der Slowakei seit Mai 2015 in 24-Stunden-Pflegestellen an insgesamt 68 Orten in ganz Deutschland vermitteln lassen. Meist blieb er dort nicht lange, gab, so die Staatsanwaltschaft und die Polizei in einer vergangene Woche abgehaltenen Pressekonferenz, vor, dass nahe Angehörige ernsthaft erkrankt oder gestorben seien, und verließ die Stelle wieder, oft auch zu Zwischenaufenthalten in Polen. An 17 Stellen, wo er kein Insulin verabreichte, habe die Polizei noch Diebstähle nachvollziehen können. Es seien dort Bargeld und Schmuck, aber auch Haushaltswaren und Lebensmittel gestohlen worden. Neben der Spaichingerin wirft die Staatsanwaltschaft München Grzegorz W. weitere fünf Morde vor, außerdem drei versuchte Morde und drei gefährliche Körperverletzungen, meist ebenfalls in Verbindung mit Diebstahl.

Auf die Schliche gekommen ist ihm die Polizei bei seinem letzten mutmaßlichen Mord. In Ottobrunn hatte der Mann am 12. Februar dieses Jahres, so die Ermittlungen, einen 87-Jährigen vorgeblich leblos im Bett gefunden und die Rettungssanitäter gerufen. Das schildert Oberstaatsanwältin Anne Leiding im Gespräch mit dieser Zeitung. Den Rettungssanitätern sei der Fall komisch vorgekommen, sie hätten wiederum den Notarzt gerufen, der den Fall ebenfalls nicht normal fand; daraufhin hatte die Polizei die Leichenbeschau veranlasst. Die Rechtsmediziner hätten die Einstichstellen gefunden und der erst als Zeuge vernommene Pfleger wurde zum Beschuldigten.

Denn die Getöteten seien alle nicht insulinpflichtig gewesen, also nicht zuckerkrank. W. selbst wurde im Januar 2017 wegen seiner Diabeteserkrankung Insulin samt Verabreichungs-Pen verschrieben. Die Ermittlungsgruppe ab dem 12. Februar bei der Polizei München wurde „Pen“ genannt und machte umfangreiche nationale und internationale Ermittlungen. Unter anderem gab es eine Sendung von „Aktenzeichen XY.... ungelöst“ im März, in deren Folge 23 weitere Arbeitsstellen gefunden wurden. 45 Orte, darunter Spaichingen, hatte die Polizei aufgrund eigener Ermittlungen ausfindig gemacht.

Vier Mal vernommen

W. ist bereits vier Mal vernommen worden, so Oberstaatsanwältin Leiding, und er hatte zugegeben, in den zwölf Fällen Insulin verabreicht zu haben; eine Tötungsabsicht habe er aber bestritten. Die Tätigkeit habe ihn aus verschiedenen Gründen belastet, in diesen Fällen sei er nicht bereit gewesen, weiter dort an den Stellen zu bleiben.

Agenturchefin schildert, wie Vermittlungsagenturen arbeiten

Wie kann es sein, dass ein einzelner Mann so kurz hintereinander an so vielen Orten arbeitet? Hätte das nicht bemerkt werden müssen? Das Problem sei wohl, dass er bei mehreren Agenturen gearbeitet hat, nicht nur bei einer, so die Ermittler gegenüber dieser Zeitung. Und es gibt kein Register für solche Hilfspfleger.

Diese sind auch meist nicht pflegerisch ausgebildet, oder haben, so wie Grzegorz W., nur einen kurzen Kurs absolviert. Auch irgendwelche weiteren Überprüfungen wie polizeiliche Führungszeugnisse sind nicht gesetzlich vorgeschrieben. Dabei wäre womöglich schnell aufgefallen, dass W. bis 2014 wegen Vermögensdelikten im Gefängnis saß.

Aber wie arbeiten Agenturen, die 24-Stunden-Pflege vermitteln? Die Chefin einer großen Agentur im süddeutschen Raum, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will, sagt, dass zuallererst klar sein müsse, dass die vermittelten Kräfte keine medizinischen Tätigkeiten vornehmen dürfen. Spritzen geben, Medikamente vorbereiten und verabreichen oder anderes, sei nicht erlaubt. Das stehe so auch in den Verträgen.

Ihre Firma arbeite seit vielen Jahren mit Agenturen in Polen zusammen und man vermittle immer wieder die selben Hilfspfleger. Die Partneragenturen stellten sicher, dass die Bewerber durch einen Arzt bescheinigt bekämen, dass sie psychisch und physisch in der Lage sind, Hilfspfleger zu sein. Außerdem stünden die Agenturen mit den Pflegehelfern im Kontakt.

Dass Hilfspfleger wegen etwaiger Konventionalstrafen nicht aus einem Arbeitsverhältnis ausstiegen, in dem sie sich nicht wohl fühlten, sei aus ihrer Perspektive nicht glaubhaft, so die Frau: Es komme immer wieder vor, dass zum Beispiel die Chemie zwischen den eingesetzten Kräften und der Einsatzfamilie nicht stimme oder es wegen Lebensgewohnheiten wie dem Rauchen Differenzen gebe. „Da kann man die Leute doch nicht festhalten“, so die Agenturchefin. In solchen Fällen könnten die eingesetzten Kräfte die Familie verlassen und es werde Ersatz geschickt. Es gebe allerdings inzwischen einen großen Markt für schwarz arbeitende 24-Stunden-Helfer. Selbst darauf ließen sich die Familien in steigender Zahl ein, so die Agenturchefin. Der Kontakt komme dann über zum Beispiel Facebook zustande. Irgendwelche Sicherheiten gebe es dann überhaupt nicht mehr. (abra)

Öfter eine Leichenschau veranlassen

Es gebe eine hohe Dunkelziffer von nicht eines natürlichen Todes gestorbenen Menschen, ist immer wieder zu lesen. Auch die wohl ermordete Spaichinger Seniorin ist im Juli 2017 beerdigt worden, ohne dass der beschuldigte Hilfspfleger in das Visier der Behörden geriet.

Wie hoch die Dunkelziffer von nicht natürlichen oder Unfalltoden ist, könne man nicht sagen, so Oberstaatsanwältin Anne Leiding. Sie höre nur immer die Rechtsmediziner, mit denen sie zusammen arbeite, sagen, dass man öfter eine Leichenbeschau machen sollte. Denn in vielen Fällen, in denen jemandem etwas komisch vorkomme und dann die Polizei gerufen werde, stelle sich bei der Leichenbeschau heraus, dass tatsächlich kein natürlicher Tod, sondern ein Verbrechen dahinterstecke. Genau so, wie in dem Fall im Februar in Ottobrunn, der die Todesserie schließlich beendet hat. (abra)