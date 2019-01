Ein Projekt gegen blinden Konsum

Immer wieder locken Sonderangebote und besondere Aktionen zum Einkaufen – zuletzt am sogenannten „Black Friday“, ein Rabatt-Tag, der ursprünglich aus den USA stammt. Dieser Tag hat die Schüler der Klasse 10b des Spaichinger Gymnasiums zum Nachdenken gebracht: ist es wirklich gut, so eine große Menge an Kleidung, Möbel und anderes zu kaufen, ohne zu wissen, wer, von wem und wann die Artikel hergestellt wurden?

Mit diesen ganzen Fragen starteten die Schülerinnen und Schüler das zweiwöchige Projekt „Make a difference: Mach einen Unterschied“. Die Jungen und Mädchen teilten sich laut einer Pressemitteilung der Schulklasse selbst in mehrere Gruppen ein – je nach Interesse. Jede Gruppe bearbeitete einen bestimmten Themenbereich. Die größte Schüleranzahl informierte sich über den Aspekt, wie elektronische Geräte hergestellt werden und welche Probleme bei der Entsorgung entstehen. Andere interessierten sich für den Produktionsablauf von T-Shirts oder recherchierten, wie Kosmetikprodukte produziert werden.

200 Flyer verteilt

Nachdem sich alle Schüler informiert hatten, gestaltete jede Gruppe einen Flyer. Durch diesen wollten die Jungen und Mädchen ihre Mitmenschen zum Nachdenken anregen: Wie steht es eigentlich um mein Konsumverhalten? Die fertigen Flyer verteilten sie auf dem Marktplatz und im Primtalcenter in Spaichingen. Insgesamt wurden rund 200 Flyer ausgegeben. Die Schülerinnen und Schüler kamen mit den Menschen ins Gespräch und stellten dabei fest, dass sich die meisten für diese Themen interessieren und sich bereits damit beschäftigen.

Das Projekt war für die Klasse und Lehrerin Patricia Schromm ein voller Erfolg. Es habe nicht nur Spaß gemacht, sondern den Schülern auch ein gutes Gefühl gegeben. Sie glauben, dass die Aktion für viele Menschen ein Denkanstoß war und sie einige zu einem umweltfreundlicheren Einkaufen bewegen konnten.