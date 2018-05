Ein Paradies für Schnäppchenjäger

Am Wochenende ist in der Primstadt einiges geboten gewesen: Am Samstag sind die Spaichinger scharenweise auf dem Flohmarkt in der Stadtmitte unterwegs gewesen, am Sonntag konnten sie beim Nudelsonntag der Bürgerstiftung schlemmen (wir werden noch berichten).

Schnäppchenjäger fanden in der Innenstadt ein regelrechtes Paradies vor: Schon von weitem bot sich ein buntes Bild von Angeboten. Ein Grammophon glänzte in der Sonne, Stühle und Tische für die eigene Freiluftoase waren aufgestellt, die Kinder konnten auf dem Karussell ihre Runden drehen und auch Zuckerwatte-Freunde gingen nicht leer aus. Einen Parkplatz in der Stadtmitte zu finden, grenzte fast schon an ein Wunder.

Selbst die starken Windböen trübten die Kauflust der Leute nicht. Wenn Zelte oder Stände dem Wind nicht standhalten konnten, wurden sie schnell wieder aufgestellt oder festgehalten. Und auch an das Klirren zerbrechlicher Gegenstände mussten sich alle gewöhnen.

Die Besucher - gekommen waren alle Altersklassen - suchten trotzdem Stand für Stand ab, immer auf der Suche nach besonders schönen Objekten. Und so manches Kind musste in seiner Freude am Einkaufen gebremst werden. Viele Leute hatten wieder auf ihrem Speicher und im Keller gestöbert, um beim Flohmarkt ein attraktives Angebot bieten zu können. An zahlreichen Ständen konnten die Leute fündig werden - und sie wurden fündig. Beladen mit Tüten und Schachteln marschierten sie immer weiter, um ja kein besonders schönes Schnäppchen zu übersehen.

Vereine sorgten für Bewirtung

Ein riesiges Angebot hatten die Verkäufer aufgebaut - für Groß und Klein. Es gab Kinderspielzeug, CDs, Schallplatten, Gesellschaftsspiele und Karten, Bücher, aber auch Instrumente und Küchengeräte aller Art. Wer Kleidungsstücke suchte, konnte auch das ein oder andere Stück ergattern. Und Geschirr wurde ebenfalls für jeden Geschmack angeboten. Schmuckfreunde hatten eine große Auswahl und wer noch eine schicke Sonnenbrille für die warmen Tage benötigte, fand auch hier das Passende. Nur ein riesiger Teddybär saß stundenlang auf dem Tisch.

Fürs leibliche Wohl war ebenfalls gesorgt. Vereine kredenzten ihre Köstlichkeiten, Eisverkäufer ergänzten das Angebot.

Erst nach ein paar Stunden auf dem Flohmarkt-Fest machten sich die Kaufwilligen, beladen mit vielen neuen Habseligkeiten und mit leuchtenden Augen, wieder auf den Heimweg. Vielleicht hatten sie auch ein paar Geschenke ergattert, denn Mutter- und Vatertag sind auch nicht mehr weit.