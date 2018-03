Ein nächster Schritt hin zum schnelleren Internet

Die Gemeinde Reichenbach verbessert ihre Kommunikationsinfrastruktur: Für schnelleres Internet im Rahmen der kreisweiten Breitband-Initiative hat der Gemeinderat die Einrichtung eines Betriebs gewerblicher Art beschlossen. Außerdem will die Telekom einen Mobilfunkmast bauen.

Der Landkreis Tuttlingen und die Gemeinden haben eine Breitbandinitiative (BIT) gegründet. Dabei sollen sämtliche Kreisgemeinden an einem Breitband-Backbone angeschlossen werden, das von der BIT gebaut und finanziert wird. Das innerörtliche Netz wird von den Gemeinden ausgebaut.

Die BIT pachtet von den Gemeinden die innerörtlichen Netze an und erstattet einen anteiligen Pachtbetrag. Inzwischen hat das Finanzamt festgestellt, dass ein Betrieb gewerblicher Art vorliege und die Gemeinden dadurch unternehmerisch tätig werden. Dies berechtigt zum Vorsteuerabzug.

Der Reichenbacher Gemeinderat hat daher in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, die Verpachtung der innerörtlichen Breitbandinfrastruktur an die Breitbandinitiative Tuttlingen als Betrieb gewerblicher Art zu führen. Als Übergabestandort vom Backbone zum innerörtlichen Netz wird seitens der Gemeinde das Grundstück Hauptstraße 12 (ehemals Gasthaus „Löwen“) vorgeschlagen.

Telekom prüft Standorte für Mobilfunkmast

Für die Verbesserung der Versorgungssituation mit mobilen Sprach- und Breitbanddiensten ist der Aufbau einer Anlage mit den Mobilstandards GSM, UMTS und LTE erforderlich. Als besonders gut geeignete Standorte für die Aufstellung eines Mobilfunkmastes wird die Telekom das Rathausgebäude und ein Standort im Gewerbegebiet „Steige“ näher prüfen.

Seitens der EnRW Rottweil ist in diesem Jahr beabsichtigt, in das Gewerbegebiet „Steige“ Erdgasleitungen zu verlegen. Über die Ausführung von Sanierungsarbeiten und die künftige Nutzung des ehemaligen Gasthauses „Löwen“ wird der Gemeinderat in einer der nächsten Sitzungen abschließend beraten.

Splitter

In der jüngsten Mitgliederversammlung wurde die Gemeinde Reichenbach in den Nachbarschaftshilfeverein „MiKaDo“ aufgenommen. Dem Vorstand gehört der Bürgermeister als gesetzlicher Vertreter der Gemeinde an. Gemeinderätin Judith Engst wird als weiteres Mitglied die Gemeinde im erweiterten Vorstand vertreten.

Über die Gewährung eines Investitionskostenzuschusses für die Sanierung der Dusch- und WC-Anlagen im Sportheimgebäude wird der Gemeinderat in der nächsten Sitzung beraten. Für die Ausführung der Sanierungsarbeiten wird inklusive der Erneuerung von drei Fenstern mit Gesamtkosten in Höhe von etwa 35 000 Euro gerechnet.

Im Sanierungsgebiet „Ortsmitte“ ist der Abbruch der ehemaligen Fabrikgebäude der Firma F.X. Marquart, Neue Straße, und die Umnutzung des Fabrikareals vorgesehen. Der Zeitraum für den Abbruch wird später festgelegt.

Für die Grundschule werden ein Kopierer, ein Faxgerät und ein Multifunktionsdrucker angeschafft.

Die Gemeinde wird auch in diesem Jahr mit einer Informationsveranstaltung am „Tag der Städtebauförderung“ teilnehmen.