Am Vinzenz-von-Paul-Hospital in Rottweil ist vor ein paar Tagen ein neues Zentrum für Altersmedizin feierlich eingeweiht und gesegnet worden. Für die Versorgung älterer Patientinnen und Patienten stehen vier Stationen mit 104 Betten zur Verfügung.

Thomas Brobeil, Geschäftsführer des Vinzenz-von-Paul-Hospitals, begrüßte die zahlreichen Gäste zu der Feierstunde, unter ihnen Baden-Württembergs Sozialminister Manne Lucha.

Mit Blick auf den demographischen Wandel habe man sich bereits im Jahr 2006 entschieden, dieses große und bedeutende Projekt für die Region auf den Weg zu bringen. Es sei Ergebnis eines durchdachten und aufeinander abgestimmten Konzeptes, bei dem von Anfang an das Wohl älterer, hochbetagter und pflegebedürftiger Menschen im Mittelpunkt stand, so Generaloberin Schwester Elisabeth Halbmann in ihrem Grußwort, das Brobeil verlas.

„Es ist hier ein Leuchtturm der Menschlichkeit entstanden und solche Leuchttürme brauchen wir in unserer Zeit mehr denn je“, unterstrich Lucha in seiner Ansprache. Das Sozialministerium habe sich am Bau des Zentrums für Altersmedizin mit insgesamt 10,5 Millionen Euro beteiligt.

Auch Landrat Wolf-Rüdiger Michel, der CDU-Landtagsabgeordnete Stefan Teufel und der Rottweiler Bürgermeister Christian Ruf würdigten in ihren Grußworten die Bedeutung und die Strahlkraft der Einrichtung für die ganze Region.

Nach der Segnung des Gebäudes durch das Team der Klinikseelsorge überreichte Architekt Wolfgang Teuchert vom Rottweiler Büro KTL den symbolischen Schlüssel an Brobeil.

Für die musikalische Gestaltung sorgten der Mitarbeiterchor, Mitarbeiter der Musiktherapie und des Hospitals.