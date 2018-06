Ein Jugendfest organisiert sich selbst

Es war Angela Wanke, die in der Facebook-Gruppe „Spaichinger Stadtgeflüster“ im Internet vor gut einem Monat einen Satz „gewispert“ hat: „Könnte man nicht jetzt im Frühsommer oder so eine „Jugend-Open-Air-Party“ z.B. auf der Schlüsselwiese organisieren, zu der alle Spaichinger Kids und Jugendliche, sowie interessierte „Erwachsene“ geladen sind? Ich stelle mir z.B. vor, dass Gabriel Gabaz Gasic Musik macht, die Parkour-Kids was vorführen und verschiedene andere Gruppen etwas machen. Federführend evtl. durch das Stadtjugendreferat Spaichingen ? Was denkt Ihr ?“

Viele haben sich daraufhin ganz viel gedacht, und ein erstes Organisationstreffen hat auch schon stattgefunden. Terminlich tendieren die Beteiligten eher Richtung Spätsommer, der 1. September ist nun der Wunschtermin. Enrico Becker hatte bei Bürgermeister Schuhmacher vorgefühlt und positive Signale empfangen. Inzwischen gibt es eine Facebook-Gruppe, die sich allein der Organisation widmen soll: www.facebook.com/ groups/341875859204852 und heißt „Spaichinger Jugendparty“. Das ist aber nur ein Arbeitstitel, denn derzeit diskutieren Jugendliche und Erwachsene, wie die Veranstaltung heißen soll: „Young Generation Day“ oder „City-Kids-Action-Day“ oder „Spaichinger Jugend präsentiert sich“. Neuester Vorschlag von Daniela Wedam lautet „Wir sind Spaichingen“. Das dürfte dem, was bei dem Fest geschehen soll, ziemlich nahe kommen. Denn es geht schließlich darum, dass Jugendliche sich einbringen und auf ihre Weise, und nicht auf die der Erwachsenen, zeigen, wer sie sind, was sie können, wie sie feiern, was sie so tun. Boxer, Scater, Jugendrotkreuzler, der Rapper Gabriel Gasic, die Parcour-Kids und viele mehr könnten dabei sein. „Die Spaichinger Pflänzle“ eben, wie sich Angela Wanke beim Vorbereitungstreffen ausgedrückt hat. Dabei ist Spaichinger so weit und organisch gefasst, wie Jugend nun mal ist: In den Gruppen und Cliquen sind natürlich auch alle Jugendlichen der Umlandgemeinden dabei. Beim ersten Treffen waren die Jugendlichen noch sehr in der Minderzahl, Adrian Martin von der Parcour-Gruppe saß in der Runde mit Angela Wanke, Stadtjugendpfleger Sebastian Kopp, Katrin Kaiser, Enrico Becker, Harald Niemann und der Redakteurin dieser Zeitung, die das Projekt begleitet.

Dabei war allen klar: Es sollen die Jugendlichen gestalten, die Erwachsenen unterstützen. Im ersten Gedankenaustausch kamen Ideen: Vereine könnten Essen und Trinken anbieten und ihre Jugendarbeit vorstellen, Zur Organisation gehört eine Bühne, Harald Niemann hatte die Lösung falls es regnet: seine vier Zelte. Vielleicht schließe sich der benachbarte Obst- und Gartenbauverein an, Gema, Licht und Soundtechnik, die Bitte um Unterstützung im Gemeinderat, Sicherheitsfragen oder Sponsoren. All das und vor allem teilnehmende Gruppen wird in der Facebook-Gruppe diskutiert und gesammelt.

Das Schöne ist: Obwohl es keine Hierarchie oder „Macher“ gibt, die sich ins Rampenlicht stellen, findet sich über die Diskussionsprozesse ein Konsens. Irgendwann ist zum Beispiel die Namensfrage entscheidungsreif und dann ergreift einer der Organisatoren die Initiative und postet eine Abstimmung.