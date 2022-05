Ein Infoabend über Sportabzeichen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Infoabend für die Sportabzeichen-Prüfer*innen fand am 5. April im Manfred-Ulmer-Sportheim in der SVS-Gaststätte statt. Die Sportkreisvorsitzende Margarete Lehmann begrüßte die Teilnehmer*innen und gab die bereits geplanten Termine 2022 in Sachen Sportabzeichen bekannt. Sie informierte auch über die vom DOSB geplante Erweiterung des Leistungskatalogs des Deutschen Sportabzeichens in der Kategorie „Kraft“ um vier neue Übungen. Wer sich schon immer mal in Push-Ups, Pull-Ups, Crunches und Triceps Dips messen wollte, ist hier genau richtig, so der DOSB. Bis zum 30. April 2022 wurden die anonymisierten Leistungswerte zu diesen vier Übungen mittels eines Online-Fragebogens gesammelt und vom Sportkreis an die Prüfer*innen per Mail weitergeleitet.

Weiter nutzte die Sportkreisvorsitzende die Gelegenheit, eine besondere Ehrung an den „Mann“ zu bringen, die durch die Corona-Situation leider schon länger auf den zu Ehrenden warten musste. Für eine seltene Leistung wurde Heinrich Aicher für 50 Jahre Sportabzeichen-Prüfer mit einer Ehrengabe vom WLSB gewürdigt und geehrt. Margarete Lehmann beglückwünschte und dankte ihm für das fünf jahrzehnte lange Ehrenamt. Die Anwesenden schlossen sich den Glückwünschen mit viel Beifall an.

Der zweite wichtige Tagesordnungspunkt war die Vorstellung der neuen Sportabzeichen-Referentin Claudia Betting-Staiger. Nach dem sie sich den Prüfer*innen vorgestellt hatte, gab sie die aktuellen Informationen, welche erst kürzlich in der WLSB Sportabzeichen-Referententagung in der Landessportschule Ruit besprochen wurden, an die Teilnehmer weiter.

Die Sportkreisvorsitzende stellte zu guter Letzt das neue Mini-Sportabzeichen „Hoppel und Bürste“ vor, in dem der WSJ ihre Mitgliedsvereine dabei unterstützt, Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren auf das „richtige“ Sportabzeichen vorzubereiten. Denn die Grundfertigkeiten wie Laufen, Rollen, Balancieren oder Werfen sollte jedes Kind im Laufe seiner Entwicklung erwerben, da sie die Grundlagen vieler Bewegungsaktivitäten im Alltag und auch im Sport bilden.

Im Anschluss des Infoabends gab es Gelegenheit Fragen zu stellen und sich untereinander auszutauschen.