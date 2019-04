Ein gesellschaftliches Ereignis lebt wieder auf

Einst war der Skiball der „Schneeschuhläufer“ einer der traditionellen Höhepunkte der Spaichinger Fasnet. Zum Jubiläum seines 100-jährigen Bestehens lässt der Schneeschuhverein den legendären Ball wieder aufleben – diesmal aber als einen Tanz in den Mai am Dienstag, 30. April, in der Stadthalle.

„Damals, in den 50er-Jahren, war der berühmte Skiball im ,Waldhorn’ am Fasnet-Donnerstag ein gesellschaftliches Ereignis“, weiß Richard Wenzler, der von 1980 bis 1990 Vorsitzender des SSV war und zuvor 25 Jahre lang Sportwart, und der nun gemeinsam mit Annette Klaiber im Gespräch mit dem Heuberger Bote die Pläne für das „Ball-Revival“ vorstellt. Für die Honoratioren der Oberamtsstadt war es damals buchstäblich „Ehrensache“, sich auf dem Ball zu zeigen, aber auch alle anderen Spaichinger vergnügten sich an dem Abend mit Programm, der im Fasnetkostüm gefeiert wurde. Und zwar im „Waldhorn“, das vor Errichtung der Skihütte das Vereinslokal war, und im Malzkeller der dazu gehörenden Brauerei, in dem sonst die Braugerste lagerte und keimte, der aber für die große Feier ausgeräumt wurde.

Später wurde der Fasnetsball in den Kreuzsaal verlegt, bevor er dann durch die Saisonabschlussfeier und die Hangfasnet am Fasnetmontag sozusagen „ersetzt“ wurde.

Doch immer mal wieder ließ der SSV den Skiball wieder aufleben – zuletzt vor zehn Jahren zur Feier des 90-jährigen Bestehens des SSV in der Alten Turnhalle. Ehrensache, dass der „Vergnüngungsausschuss“, wie der zugehörige Unterausschuss des Vereins traditionsbewusst heißt, auch für das Jubiläum „100 Jahre SSV“ wieder eine Neuauflage des Balls projektiert hat. Rund ein Jahr, so erzählt Annette Klaiber, habe der Ausschuss das Ereignis vorbereitet.

Der Ball soll aber keine elitäre „Honoratiorenveranstaltung“ sein wie einst, sondern ausdrücklich ein Fest für alle Spaichinger und Gäste aus der Umgebung. „Wer im Anzug kommen will, kann gerne im Anzug tanzen“, so Annette Klaiber, „aber es gibt keine Kleiderordnung. Es kann jeder kommen, wie er will.“

Der Ball ist übrigens nicht die letzte Veranstaltung im Jubiläumsjahr des SSV. Die nächste größere Jubiläumsveranstaltung wird dann aber wieder vereinsintern sein: Im September wird es noch eine dreitägige Wanderreise geben.

„In Spaichingen ist es üblich, dass sich die Vereine gegenseitig helfen“, sagt Annette Klaiber: So werden die Feuerwehr und die Narrenzunft als Helfer beim Skiball aktiv sein, damit die SSV-Mitglieder unbeschwert mitfeiern können. Dafür hat der SSV im vergangenen Jahr die Feuerwehr bei ihrer 150-Jahr-Feier unterstützt. Und die Beziehung zwischen SSV und Narrenzunft sei ja sowieso „sprichwörtlich“, so Richard Wenzler augenzwinkernd im Hinblick auf den gemeinsamen Vorsitzenden/Präsidenten Steffen May.

Der Schneelaufverein ist auch ein Verein, der Traditionen pflegt – manche schon seit 1919, wie etwa die alljährliche Wanderung zum Kloster Beuron, die es damals schon gab. Ebenfalls schon 1919, am Abend des 1. März, fand „im magisch beleuchteten Saal“ des Hotels Oswald erstmals eine „Faschingsunterhaltung“ des damals blutjungen SSV statt. Davon berichtet eine „Chronik des Schneeschuhvereins Spaichingen“ aus dem Jahr 1932. Diese ist von Eva Klaiber-Winker aus der originalen Sütterlin-Schrift „übersetzt“ und abgetippt worden.

„Das Hotel Oswald war ,das erste Haus am Platz’, das kann man schon sagen“, sagt Richard Wenzler. Es stand neben dem Oberamtsgebäude, der heutigen Polizei. Auch Annette Klaiber kann sich noch erinnern, als Kind mal einen Blick in das Hotel getan zu haben: „Ich kann mich zwar nicht mehr an Einzelheiten erinnern - aber ich war jedenfalls beeindruckt.“

Erster Skiball 1919

Die Chronik berichtet über den ersten Skiball: „Umgeben von duftendem Tannenreis, das Herr W. Winker dem Verein großmütig überlassen hatte und das von fleißigen Händen geschmackvoll verteilt war, läßt sich in bunten Reihen so schön plaudern. Allgemeine Lieder, Musikvorträge in Klavier und Gesang bieten eine Abwechslung. (....) Besonders die Solovorträge zur Zupfgeige, die Herr Dr. Ruffig mit Komik zum besten zu geben weiß, lösen eine allgemeine Heiterkeit aus.“

Zeit und Raum für das gemütliche Plaudern soll auch der Skiball 2019 bieten. Deshalb habe man das Programm, so Annette Klaiber, auch ganz bewusst kurz gehalten: „Es soll vor allem ein Fest der Begegnung, des Gesprächs und des Tanzes sein“. Dafür wird man in der Stadthalle verschiedene „Inseln“ wie etwa ein „Eis-Café“ aufbauen.

„Wir haben im SSV immer genügend Leute, die mithelfen“, freut sich Annette Klaiber, „seit ich mit dabei bin, kenne ich den nur als tollen Verein, wo Jung und Alt gut miteinander können.“ Und Richard Wenzler pflichtet ihr bei: „Das ist wirklich sensationell bei uns – eigentlich sind wir im SSV eine große Familie.“

Das Programm des Skiballs 2019

Der Skiball wird am Dienstag, 30. April, in der Stadthalle gefeiert. Einlass ist um 19 Uhr (mit Sektempfang).

Annette Klaiber führt durch das Programm, das um 20 Uhr beginnt. Nach der Begrüßung durch SSV-Vorsitzenden Steffen May wird es eine „Modenschau“ geben von 1919 bis heute – und darüber hinaus in die Zukunft; man darf also gespannt sein. Dann gibt es eine Tanzvorführung, die nicht nur die jetzige junge Rennmannschaft alpin gestalten wird, sondern auch einige SSV-Mitglieder, die bereits als Kinder bei der Feier zum 75-jährigen Vereinsbestehen ihren großen Auftritt hatten. Außerdem wird ein Vertreter des Schwäbischen Ski-Verbands ein Grußwort sprechen.

Und danach ist dann die Tanzfläche freigegeben: Die Red Jackets spielen live zum Tanz auf – bis 1.30 Uhr am Morgen des 1. Mai.

Neben vielfältigen Getränken wird beim Skiball auch warmes und kaltes Essen angeboten.