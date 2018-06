Ein fleischloses Schlachtfest?

Konsequent ist ein Verzicht auf Fleisch schon. Denn das, was wir meistens für sich immer weiter unterbietende Preise in den Kühltheken vorfinden, ist Masse.

Dass in dieser „Fress-Masse“ für Menschen mal das Leben eines fühlenden Tieres gesteckt hatte - interessiert niemanden. Hauptsache, da ist eine idyllische Bauernabbildung auf dem Etikett. Interessiert das die meisten Tier-Liebhaber? Nein. Mehr noch, da wird mit dem Furor der vermeintlichen moralischen Überlegenheit über alles hergefallen, was vermeintlich nicht tierlieb ist. Und gnade Gott dem, der ein Tier quält. Kastrieren, aufhängen, am besten standrechtlich erschießen sollte man die, so die Internetgemeinde. Kein Witz, so äußern sich Leute, die ansonsten ernst genommen werden wollen.

Wie immer ist der Kern von Glaubwürdigkeit Konsequenz: Wer sich für Tiere einsetzt, muss dies vor allem gegenüber jener „Fress-Masse“ tun, fühlenden Tieren, die auf engstem Raum über ihren eigenen Exkrementen gehalten werden, überzüchtet, gequält, quer durch Europa gekarrt, die brutal hin- und hergeschoben werden, am Ende vergast. Die Fleischindustrie ist ein Verbrechen. Und gerade deshalb: Wenn Vereine und Institutionen sich dessen bewusst sind, wenn sie wie wir hier auf dem Lande frei laufende Schweine, Schafe und Rinder kennen, wenn das Publikum den ländlichen Kreislauf wertschätzt, ist nichts, aber auch gar nichts gegen ein Fest zu sagen. Im Gegenteil, weil wir alle überfressen sind und zu viel Fleisch essen, können wir die Tradition der herbstlichen Feste als Ausnahme wieder neu beleben: Mit Fleisch von Tieren aus der Region, die gut gelebt haben und schonend geschlachtet wurden. Dafür zahlen die Festbesucher sicher ein paar Euro mehr. Und können dafür die „Fress-Masse“ einmal öfter in der Theke liegen lassen.

