Ein Feuer feiert den längsten Tag im Jahr

Um den längsten Tag im Jahr und den Beginn des astronomischen Sommers gebührend zu feiern, haben die Denkinger Funkenmännle am 21.Juni bereits zum zweiten Mal ihr Sonnwendfeuer auf dem Platz hinter der Wassertretanlage unterhalb des Schützenhauses entfacht. „Im vergangenen Jahr kam dieses Festle bei vielen Besuchern sehr gut an, was auch eine kleine Umfrage bestätigte“ sagte einer der Organisatoren Rudolf Dreher. Im Jubiläumsjahr der Gemeinde erfuhr dann diese Begegnung eine Fortsetzung.

Und siehe da, das Festle schlug ein wie eine Bombe, obwohl es am Abend doch ziemlich kalt wurde, und das Sonnwendfeuer, das bereits zu erlöschen drohte, neue Nahrung erhalten musste. Da am Spätnachmittag bereits viele Familien mit ihren Kindern anwesend waren, wurde das Feuer frühzeitig entzündet. Die Kinder tanzten um das Feuer, sangen und hatten ihren hellen Spaß daran.

Viele Besucher kamen zu dem wunderschönen Festplatz, der rings-um mit Bäumen und Sträuchern umgeben ist. Bei Lichterschein konnte man sich an den aus Baumstämmen gezimmerten rustikalen Stehtischen bei einer Roten oder einem frischen Bier gut unterhalten. Gegen später setzte man sich rund um das Sonnwendfeuer und genoss die schöne Abendstimmung.

„Feuer gehört zur Feuerwehr“

Die lose zusammen gewürfelte Männergruppe ist inzwischen fester Bestandteil der Ortsgemeinschaft. Nachdem die Ortsgruppe im Schwäbischen Albverein nach Jahrzehnten sich nicht mehr in der Lage sah, das Funkenfeuer aufzubauen, entstand in den Reihen von Feuerwehrleuten die Idee, dieses alte Brauchtum weiterzuführen. „Feuer gehört ja zur Feuerwehr“ meinte Rudolf Dreher. Eine Gruppe beherzter Männer und Jugendlicher baut nun schon seit 2014 das Funkenfeuer auf. Sie gaben sich den Namen „Funkenmännle“. Rund 20 Personen bilden den harten Kern.

„Irgendwann kamen wir auf den Gedanken, auch eine Veranstaltung im Sommer zu machen. So kamen wir auf das Sonnwendfeuer“ erzählt Rudolf Dreher. Zuerst wurde recherchiert, was es mit diesem Tag auf sich hat. In Schweden ist es der zweitgrößte Feiertag. Sonnwendfeste haben vor allem in den germanischen Religionen einen festen Platz. Seit der Christianisierung Europas werden sie oft mit dem Heiligen des 24. Juni, Johannes dem Täufer, (Johannitag) verbunden. Sonnwendfeiern zur Mittsommernacht zählen zu den ältesten Bräuchen der Welt, in denen der Höhepunkt der Sonne und des Lichts gefeiert werden. Doch auch politisch wurden sie missbraucht, etwa von den Nazis oder in der DDR.

„Das alles stört uns im Grunde überhaupt nicht, wir wollen mit dem Sonnwendfeuer den längsten Tag in Gemeinschaft vieler Menschen feiern und da dieses Festle hier so gut ankam, wird es bestimmt auch in den kommenden Jahren abgehalten werden“, meinte Rudolf Dreher.