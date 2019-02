Ein Abend voller optischer Highlights

In der Spaichinger Stadthalle gehen die Lichter aus, die Bühne wird in Licht getaucht. Was dann zu sehen ist, sind perfekte Darbietungen von Garde- und Showtanzgruppen im Wettbewerb. Gewonnen haben letztlich die Mistelhexen aus Ludwigsburg-Weihingen, gefolgt von der Spaichinger Prinzengarde und der Narrenzunft Reichenbach im Marsch und die Narrenzunft Denkingen, der Narrenverein Salzschlecker Stetten und die Deichelmaus im Showtanz.

Die Garden zählen zu den sportlichsten Mitgliedern der Narrenzünfte und verdeutlichten dies am Samstagabend mit einer echten, ehrlichen Qualität. In diesem abendfüllenden Programm der Deichelmauszunft war eine tänzerisch hochklassige Leistung zum Rhythmus des Marsches oder in grell-glitzernden Anzügen der Showtanzgruppen zu sehen.

Das große Publikum verfolgte die Tänze, die von Zunftpräsident Steffen May angesagt wurden, mit Begeisterung. Zum Teil wurden komplizierte Schrittfolgen und einfallsreiche Formationen mit gelungener Musikauswahl geboten. Ja, es waren nicht nur die Tanzmariechen mit ihren Spitzenhöschen mit einer Schrittvielfalt und ihren Grätschsprüngen zu sehen sondern beeindruckende Beinschwünge und kombinierter Spagat.

Die Choreografien waren sehr abwechslungsreich und bei den Showtänzen standen vielfältige, bunte Kostüme, Hebefiguren und Akrobatik sowie mit wirkungsvollen Lichteffekte im Vordergrund. Immer wieder gab es tosenden Applaus für die tanzenden, schwitzenden aber auch strahlenden Akteure. Die vierköpfige, erfahrene Jury notierte genauestens ihre Punkte für die Platzierungen der Sieger.

Der Abend war mit dem vergnügten, teils fantasievoll kostümierten Publikum und DJ Wayne sehr gelungen.

Bereits der Nachmittag, an dem erstmals der Tanznachwuchs gefragt war, füllte die Stadthalle (Wir werden berichten).