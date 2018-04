Egesheim - Superspannend dürfte an diesem Ostermontag das Eierschupfen in Egesheim werden, denn es gibt gleich drei Besonderheiten: Erstmals sind es in der ursprünglich männlichen Domäne zwei sportliche Frauen, die den Wettkampf ausfechten. Zum anderen wird Bürgermeister Josef Bär nach Jahrzehnten zum letzten Mal Fänger sein, weil er in Ruhestand geht.

Und zum Dritten können die Egesheimer erstmals seinen möglichen Nachfolger beschnuppern: Kandidat Hans Marquart hat angekündigt, sich die alte Tradition anzuschauen (Siehe auch Seite 25).

Das Egesheimer Eierschupfen ist eine uralte Ostergaudi. Los geht es immer nach der Kirche, die gegen 9.45 Uhr endet, am Sportplatz. Das Prozedere ist nicht ganz einfach, denn es stammt mindestens aus dem Jahr 1832. Dann wurde das Eierschupfen erstmals erwähnt, berichtet Frank Dreher, der sich zusammen mit Fronmeister Raphael Reiser zur Aufgabe gemacht hat, den Brauch weiter zu führen.

Die Ursprünge der Rolle des Fängers liegen in einer ganz besonderen „Migrationsverordnung“: Ein Müllerknecht, der nach Egesheim einheiraten wollte, musste die Aufgabe übernehmen. Schupfer, also Werfer, und Läufer waren der jeweils Älteste und der jeweils Jüngste des aktuellen Rekrutenjahrgangs (20-Jährige). Die Männerdomäne wurde inzwischen auf Frauen ausgeweitet und erstmals sind in diesem Jahr zwei Frauen am Start. In dem Jahrgang ist nur ein weiteres Mitglied, Hubert Schätzle.

Die beiden Frauen haben einiges zu bieten: Die Läuferin Kim Penz ist Leichtathletin und die Schupferin Anna-Lena Keller Fußballerin.

Los geht es an der Kreissparkasse. Da laufen Schupferin und Läuferin los. Letztere Richtung Nusplingen, wo sie nach einem Kilometer ein Ei auf den Boden wirft, damit bewiesen ist, dass sie da war. Die Schupfin rennt schnell zum Sportplatz, wo in einer Reihe bereits 45 am Tag zuvor gesammelte Eier im Abstand von einer württembergischen Elle liegen. Sie holt eines nach dem anderen, läuft zum Abwurfpunkt und wirft das Ei Richtung Fänger.

Der ist inzwischen – nachdem einer der Müllerknechte Bürgermeister wurde – immer der Bürgermeister. In einem Korb mit Spreu versucht er, die Eier heil aufzufangen, was nicht ganz einfach ist und im einen oder anderen Mal ist das Ei auch ganz woanders als im Korb gelandet.

Bürgermeister Bär ist inzwischen ein alter Hase in diesem Geschäft und immer mit vollem Körpereinsatz dabei. Ins Trainingscamp geht er vorher nicht, verrät er uns, aber anschließend spüre er seine Muskeln schon, denn den Korb in der abgespreizten Haltung zu halten und zu deichseln geht ganz schön in die Arme.

Wenn alle Eier geworfen sind, rennt auch die Schupferin wieder Richtung Brücke, sie hat dann 1,3 Kilometer zurück gelegt. Wer zuerst da ist, hat gewonnen. Einträchtig trinken beide dann einen vom Gasthaus „Traube“ gespendeten Biertrunk aus.

Doch auch die Zuschauer haben ein Ziel nach dem Eierschupfen: Sie gehen in die Festhalle und werden nicht nur verköstigt, sondern bekommen auch noch ein Osterkonzert des Musikvereins geschenkt.