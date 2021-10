Ehrung für Gerhard Klöck, Matthias Stein und Gerhard Wank

In einem besonderen Rahmen hat am Wochenende der diesjährige SVS-Abend stattgefunden. In der Stadthalle trafen sich unter Einhaltung der Pandemie-Regelungen knapp 100 Mitglieder des Sportvereins zur Hauptversammlung mit anschließendem Ehrenamtsfest. Gerhard Klöck, Matthias Stein und Gerhard Wank ernannte die „SVS-Familie“ unter großem Applaus zu Ehrenmitgliedern.

Zu Beginn begrüßte Tobias Schumacher neben den SVS-Mitgliedern auch die Sportkreis-Vorsitzende Margarete Lehmann, Bürgermeister-Stellvertreter Harald Niemann sowie Larissa Menssen und Dominique Drechsel von der Stadtverwaltung. Mehrfach kam im Rahmen der Berichte die gute und konstruktive Zusammenarbeit mit Bürgermeister Hugger und seinem Rathaus-Team zur Sprache. Geschäftsführerin Kerstin Scheffler ging auf die Mitgliederentwicklung ein: Erfreulicherweise hätten die SVS-Anhänger dem Verein auch während der schwierigen Zeit die Treue gehalten, so dass die Mitgliederzahl mit rund 1050 konstant geblieben sei. Rund 70 Trainer und Betreuer, davon acht mit Lizenz, betreuen im SVS die rund 300 Kinder und Jugendlichen. Hinzu kommen weitere 70 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Hauptkassierer Bernd Wibiral berichtete von einem eher ruhigeren Jahr 2020. Die finanzielle Entwicklung des SVS sei stabil. Die Kassenprüfer Thomas Schumacher und Simon Wißmann, die nach jahrelanger Tätigkeit ihr Amt abgaben, bescheinigten Wibiral eine vorbildliche Kassenführung.

Aus den Beiträgen der Spartenleiter spürten die Mitglieder, dass trotz der Pandemie zahlreiche Aktivitäten stattgefunden haben. Der Spartenleiter Fußball Patric Kollmar informierte über das neue Trainerteam bei den Aktiven sowie die Erfolge im Jugendbereich.

Heinrich Aicher als Spartenleiter Freizeitsport wies auf die schwierige Trainingssituation für Tanz- und Gymnastikgruppen durch die Pandemie-bedingten Sperrungen hin. Umso schöner sei, dass nun wieder nahezu normal trainiert werden könne. Die Lateintänzer hätten im Frühjahr 2020 den Aufstieg in die Regionalliga geschafft. Für die Sparte Badminton hatte Stefan Grüble eine Videobotschaft geschickt und auf den Aufstieg der Badminton-Aktiven aufmerksam gemacht. Den Reigen der Berichte schloss SVS-Vorsitzender Tobias Schumacher, der sich insbesondere bei allen Ehrenamtlichen bedankte. Daneben ging er auf die Entwicklungen im Sportheim ein und gab einen Abriss über die umfangreichen Maßnahmen im kommunikativen Bereich wie die in den appstores zu findenden SVS-App ein.

Nach der Entlastung wurde das gesamte Vorstandsteam einstimmig für zwei weitere Jahre in seinen Funktionen bestätigt. Tobias Schumacher als Vorsitzender, Martin Boschanowitsch als Stellvertreter, Kerstin Scheffler bleibt Geschäftsführerin, Bernd Wibiral Hauptkassierer, Karsten Schmieder Schriftführer, Heike Loose-Börcsök Mitgliederverwalterin, Jürgen Dreher Liegenschaftsverwalter. Neue Kassenprüfer sind Berthold Bunz und Karsten Frech. Der ausscheidende Medienreferent Willi Kort wurde mit einem Geschenk verabschiedet.

An die Hauptversammlung schloss sich das SVS-Ehrenamtsfest mit einem gemeinsamen Abendessen an, das Maria Schüssele-Müller vorbereitet hatte. Die B-Juniorinnen Jule Grimm, Emily Meissner, Karolina Boric und Mia Springer halfen bei der Bewirtung tatkräftig mit. Hausmeister Ralph Bühler leistete einen großen Beitrag zum Gelingen.

Ehren-Urkunden, vorbereitet von Manfred Herrmann, gab es für 25 Jahre Mitgliedschaft für: Karl-Heinz Albrecht, Stefan Damnik, Meinrad Grammer, Irene Kaiser, Tobias Laupitz, Hermine Nierlich, Walter Nierlich, Bettina Oehrle, Jannick Pagel, Daniela Wedam und Antje Zucht;

für 40 Jahre: Marga Braun, Gerd Dodenhöft, Horst Ebel, Christel Eyrich, Otto Fausel, Franz Frech, Karsten Frech, Thomas Hoffmann, Andreas Müller, Andreas Steidle, Steffen Wenzler und Arthur Zerbin;

für 50 Jahre: Milan Radakovic; für 60 Jahre: Manfred Scheffler; für 70 Jahre: Rolf Kopp und Friedrich Merl.

Sportkreis-Vorsitzende Margarete Lehmann ehrte Jürgen Dreher und Heike Loose-Börcsök mit der WLSB-Ehrennadel in Bronze, Stefan Grüble, Bernd Wibiral und Kerstin Scheffler in silber. Für Tobias Schumacher, der den SVS inzwischen seit fast 15 Jahren führt, hatte Lehmann die WLBB-Ehrennadel in Gold im Gepäck. „Er macht wenig Aufhebens um sich und seine Arbeit, aber er lebt für den SVS in ganz besonderer Weise“, so Lehmann.

Und es folgte ein weiterer Höhepunkt: Gerhard Klöck, Matthias Stein und Gerhard Wank wurden zu Ehrenmitgliedern des Vereins ernannt. Tobias Schumacher würdigte alle drei mit einer persönlichen Laudatio und erwähnte die herausragenden Verdienste der Geehrten in den vergangenen Jahrzehnten. Gerhard Klöck war SVS-Vorsitzender von 1984 bis 1986, vor allem aber erfolgreicher Fußball-Schiedsrichter mit über 2300 gepfiffenen Spielen und zudem als Linienrichter sogar in der Bundesliga im Einsatz. Seine Leidenschaft für das Laufen hat Matthias Stein zu einem der Motoren der Sparte Freizeitsport gemacht, bis heute ist er als Trainer im Bereich Sportabzeichen tätig und hat inzwischen 49 erfolgreich abgelegt. Daneben waren und sind seine handwerklichen Fähigkeiten im SVS sehr gefragt. Und Gerhard Wank ist seit Gründung der Sparte Badminton vor 45 Jahren treibende Kraft als langjähriger Spartenleiter, Schiedsrichter, Staffelleiter und Abteilungsleiter der Badminton-Hobbygruppe.