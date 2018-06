Ehrenvorsitzender des SV Böttingen stirbt

Der Sportverein Böttingen trauert um seinen Ehrenvorsitzenden Alfons Barth. Barth verstarb am Wochenende im Alter von 78 Jahren nach langer schwerer Krankheit. Der Verstorbene war 1971 Gründungsmitglied des Böttinger Sportvereins. Von 1975 bis 1994 leitete er als Vorsitzender die Geschicke des Vereins. In dieser Zeit wurden zwei Sportplätze angelegt und ein Vereinsheim gebaut. In diesem war er regelmäßig selbst als Wirt anzutreffen. Bei allen Arbeiten packte er stets tatkräftig mit an. Nach seiner Amtszeit als Vorsitzender blieb er dem Vereinsvorstand als Ausschussmitglied noch einige Jahre treu und stand dem Verein mit Rat und Tat zur Seite. 1992 erhielt Barth für seine Verdienste vom damaligen Bürgermeister Gerhard Minder die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg überreicht. 1995 ernannte ihn der Sportverein Böttingen zu seinem Ehrenvorsitzenden. (flk)