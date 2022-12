Ehepaar rettet denkmalgeschütztes Haus - und renoviert es liebevoll

Corona kann auch für etwas gut sein. Diese Erfahrung teilt das Ehepaar Zeller (Sie aus Böblingen, er aus Schönaich stammend), das sich in den ersten, öden Corona-Monaten mit der Frage nach der häuslichen Zukunft beschäftigt hat. In Hausen ob Verena haben die beiden ihr Traumhaus gefunden.

Beide sind um die 60 und saßen in einem „leeren Nest“ in Gäufelden, nachdem die zwei Töchter flügge geworden waren. Eine der beiden hatte angesichts der horrenden Immobilienpreise im Großraum Stuttgart unverblümt gefragt: „Könntet ihr euch vorstellen, Euer Haus an uns zu verkaufen?“

Das Haus wurde anno 1807 gebaut. (Foto: Zeller)

Die reichlich verdutzten Eltern mussten diesen unvermittelten Gedanken erst einmal sacken lassen, doch danach haben sie mehr und mehr Gefallen daran gefunden. Denn der Kindheitstraum von Thomas Zeller war ein Fachwerkhaus. Und der dritte Lebensabschnitt war nicht mehr weit für diesen gelernten Karosserie- und und Fahrzeugmodellbauer, der „beim Daimler“ in Sindelfingen am Design der neuen Modelle mitarbeitete.

Fertig ist es natürlich noch lange nicht, doch das Gröbste haben wir hinter uns. Thomas Zeller

So haben die Zellers in einem ersten Schritt über 30 Gemeinden im Zehn-Kilometer-Umkreis des A 81-Abschnitts von Oberndorf bis zum Bodensee angeschrieben. „Teils mit netter, teils mit weniger schöner oder gar keiner Resonanz“, so Zeller. die Aktion verlief zunächst ohne greifbaren Erfolg.

Neues Jahr, neues Haus

Doch zwei Tage vor Weihnachten 2020 ging alles Schlag auf Schlag: Im Internet fand sich ein Exposé der Immobilienvermittlung Kratt aus Trossingen und schon am Silvestermorgen gingen die Zellers erstmals durch dieses denkmalgeschützte Haus in der Heerstraße.

„Das will ich“, so das sichere Bauchgefühl von Elke Zeller danach, wiewohl sich das Objekt in einem erbärmlichen Zustand befand, vor allem im Bereich der Küche, wo sich die Mäuse eingenistet hatten. „Dann will ich es auch“, so ihr Gatte, womit dieses 1807 von Johann Martin Haller aus Hausen o.V. und Gertrula Kutzlin aus Aldingen gebaute Haus Mitte letzten Jahres neue Eigentümer bekommen hat, die an Ostern dieses Jahres eingezogen sind.

Mit der alten Täferung und dem Kachelofen verbreitet „die gute Stube“ den Charme der alten Zeit. (Foto: Manfred Brugger)

„Fertig ist es natürlich noch lange nicht, doch das Gröbste haben wir hinter uns“, so der sichtlich stolze Bauherr beim Rundgang, der sich für keine Arbeit zu schade ist und längst den Respekt seiner Nachbarn und Mitbürger erworben hat.

Komplett neue Leitungen

Die Wasserleitungen wurden komplett erneuert, denn:„Wir beide trinken Hahnenwasser“. Ebenso die Heizung: „Pellets und reichlich Abbruchholz vom rückgebauten Anbau, der nicht mehr zu retten war“.

„Jede freie Minute“ bringt der handwerklich begabte Bauherr ein, der in der Regel selbst Hand anlegt oder als Handlanger mitarbeitet, wie derzeit beim Neueindecken des gewaltigen Daches mit Biberschwänzen. „Andere Ziegel lässt der Denkmalschutz gar nicht zu“, so Zeller, der die Zusammenarbeit mit dieser Behörde ausdrücklich lobt.

Ein Blick ins Innere des Hauses (Foto: Manfred Brugger)

„Das Bauamt in Spaichingen, das als untere Denkmalschutzbehörde fungiert, ist nicht päpstlicher als der Papst und verliert sich nicht in Details, sondern sieht das Ganze“, wie zuletzt beim konstruktiven Holzschutz für die insgesamt 44 Fenster dieses großen Anwesens, dessen Sparren-Dimensionen, Deckenhöhen und Buntsandstein-Mauerteile auf einst reiche Bauherren schließen lassen.

In einer Zeit, als Napoleon in Europa das Sagen hatte und mit ungezählten württembergischen Soldaten seine Feldzüge bestritt.

Überall im Haus gibt es Details zu entdecken. (Foto: Manfred Brugger)

In der reich getäferten Stube mit ihren Bauernmalereien, dem Herrgottswinkel und dem blau-glänzenden Kachelofen fühlt man sich in eine andere Zeit versetzt. Die Räume haben eine Ausstrahlung, der man sich nicht entziehen kann.

Großprojekt Klappläden

„Barrierefrei ist das Haus natürlich nicht“, so der bienenfleißige Hausherr, der demnächst noch ein Bad einbaut und danach die 44 Klappläden in Angriff nehmen will und sagt „unter der Verwendung von Leinöl brauche ich für jeden fast eine Woche“.

Neulich hat ein Rentner-Stammtisch angeklopft, kommend aus dem Gasthaus „Blume“, woraus sich eine wunderbare Zeitzeugenrunde entwickelte, die mit höchst interessanten Details zu Haus und Hof aufwarten konnte. Wenn alles einschließlich der Außenanlagen dieses abschüssigen 25-Ar-Grundstücks fertig ist, wird sich das „Zeller-Haus“ würdig in die stolze Riege der vorbildlich sanierten Hausener Kostbarkeiten einreihen.