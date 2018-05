Ehepaar Krell spendet an MiKaDo

Die Weihnachtszeit hat inzwischen der Fasnet und den Narren Platz gemacht. Auch Klaus Krell hat seine lebensgroßen Figuren mit den dazu gehörenden Hütten seines „Weihnachtswegs“ in die Sommerresidenz geschickt. Der Spendenerlös des Weihnachtswegs ist in diesem Jahr erneut gestiegen: Das Ehepaar Klaus und Friede Krell konnten so insgesamt 2100 Euro an MiKaDo übergeben.

Die Vorsitzende des Nachbarschafts-Hilfevereins, Elisabeth Zepf, und die Denkinger Einsatzleiterin Angelika Kallenberger freuten sich sehr über die großzügige Spende. Bereits zum fünften Mal ließ Klaus Krell die Spenden seines Weihnachtswegs dieser Institution zukommen. Kontinuierlich steigerten sich die Spenden auf den heutigen Betrag. Gestiegen ist auch der Verzehr durch die Besucher an Roten Würsten auf annähernd 1000 Stück, der Glühweinverbrauch lag über 1200 Liter und der Kinderpunsch zwischen 300 und 400 Liter. Diese Mengen stellte Krell den Besuchern auf Spendenbasis kostenlos zur Verfügung.

Viele private Gruppen und Vereine trafen sich jeweils am Wochenende am Plattenweg, erfreuten sich an den vielen Lichtern und verbrachten ein oder zwei Stunden in geselliger Runde bei Friede und Klaus im Zelt. Auch verschiedene Kindergärten nahmen die Besichtigung des Weihnachtsweges zum Anlass, Nikolaus- oder Weihnachtsfeiern hier abzuhalten. Die schönste Feier machte eine Gruppe um Rita Hauser Gosheim dieses Jahr bereits zum zweiten Mal. Mitglieder der Kinderkirche, Hauskreis, Singgruppe oder sonstige Interessierte erlebten den Weihnachtsweg.

Auch die Kinder kamen zu ihrem Spaß. Mit der Kinderkarussell wurde manche Runde gedreht. Das Schönste war indessen der künstliche Schnee bei oftmals 10 Grad Plus aus einer richtigen Schneekanone. Und als weitere Attraktion gab es Zuckerwatte weiß und farbig. Die Kinder freuten sich über das klebrige Süße. Aber auch mancher Erwachsene träumte beim Lutschen der Watte und versetzte sich in seine Kinderzeit zurück.

Und dann war da noch etwas. Anlässlich der 1200 Jahrfeier der Gemeinde baute Klaus Krell im anschließenden Industriegebiet vor sieben Firmen je eine Station mit einem alten Handwerk auf. Da gab es einen Jäger, einen Schindelmacher, Schuhmacher, Hufschmied, Scherenschleifer, Korbmacher und Reisigmacher in historischen Gewändern und den notwendigen Handwerkzeugen. Ganze Völkerwanderungen waren während den Weihnachtswochen in „Platten“ unterwegs und waren begeistert von den Angeboten.

Und als dann alles wieder verstaut war, denkt Klaus Krell schon wieder an etwas Neues. Beim fünften Albabtrieb Im Herbst 2018 soll eine „Original-Heubergbahn“ mitfahren. Es fehlt nur noch die Verkleidung der Lokomotive. (al)