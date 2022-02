Ehemaliger Schuldekan Karl-Otto Rentmeister wird 85 Jahre alt

Am Mittwoch ist der frühere Spaichinger Schuldekan Karl-Otto Rentmeister 85 Jahre alt geworden. Er habe, so sagt er, im Ruhestand aber keine Langeweile. Neben der Pflege seiner Gesundheit habe er, nach seiner aktiven Zeit in der Steiermark, in Stuttgart und den ehemaligen Dekanaten Spaichingen, Tuttlingen und Balingen seine eigene Biographie, ein Weihnachtsbüchlein und anderes geschrieben. Dabei berichtet er über seine konkrete Arbeit mit Religionslehrern, Rektoren, Schulleitern und Schülern.

„Ich habe immer noch eine Sehnsucht, trotz der heutigen schwierigen Zeit in Gesellschaft und Kirche, Kinder und Jugendliche zu unterrichten. Für mich ist das Fach Religionsunterricht bis heute das schönste Fach geblieben, ein Mut-mach-Fach.“

Neben seiner literarischen Arbeit stehe er seiner Frau im häuslichen Bereich zur Seite, sei „Meister der Küche“ und erteile, wenn die Enkel zu Besuch zu Opa und Oma kommen, auf deren Bitten, auch Religionsunterricht. Von Herzen grüße er alle die ihn kennen und „danke auf diesem Weg für alle Freundlichkeit und alles Engagement für den Religionsunterricht.“

Und sein Alter? „Ich denke nicht über mein Alter nach, sondern schaue zum Himmel, halte mich daran fest und geh’ meinen Weg.“