Egesheim bekommt Geld vom Land

Für die Vorbereitung und Begleitung investiver Projekte erhält die Gemeinde Egesheim aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum eine Förderung von 8640 Euro. Die Stärkung des Ortskerns durch Modernisierung alter Bausubstanz beziehungsweise durch Abbruch und Neubebauung sei für den Gemeinderat ein vordringliches Anliegen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Unter Einsatz der bewilligten Fördermittel soll demnach zunächst ein umfangreiches Bürgerbeteiligungsverfahren durchgeführt werden und hierbei „die Ideen, Erfahrungen und Vorstellungen der Bürger bei der Formulierung von Entwicklungszielen Berücksichtigung finden“. Aus der Bürgerschaft wurde die Aufstellung von Begrüßungsschildern an den Ortseingängen angeregt. Der Aufstellung stimmte der Gemeinderat zu. Die Gestaltung der Eingangsschilder etc. soll im Rahmen des Bürgerbeteiligungsprozesses beraten und festgelegt werden, so die Pressemitteilung.

„Wegen fehlender Standsicherheit“ habe im Bereich des Ehrenmales am Friedhof eine Traueresche gefällt werden müssen. Das Wurzelwerk wurde beseitigt und die Fläche zwischenzeitlich neu gestaltet.

Zum Bauantrag auf den Neubau einer Produktionshalle beziehungsweise auf Erweiterung des Betriebsgebäudes der Firma Weiß im Gewerbegebiet Breite um eine Nutzfläche von 3949 Quadratmetern erteilte der Gemeinderat das Einvernehmen, so die Pressemitteilung.

Das Regierungspräsidium Tübingen beabsichtigt, zur Festlegung der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete) eine Rechtsverordnung zu erlassen. Mit einem kleinen Flächenbereich zur Gemarkungsgrenze Nusplingen sei die Gemeinde Egesheim von dieser Festlegung auch betroffen. Es handele sich um „magere Flächenlandmähwiesen“ ohne besondere Lebensstätten. Nach der Maßnahmenkarte sei teilweise Optimierungspotenzial ausgewiesen.