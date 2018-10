Edith-Stein-Schule verabschiedet Absolventen

Nach intensiver Vorbereitung auf das Examen wurden 24 Altenpfleger und 17 Altenpflegehelfer bei einer Feierstunde an der Edith-Stein-Schule Spaichingen nach erfolgreichem Abschluss verabschiedet. Im Mittelpunkt der Feier, die von Beiträgen des Mittelkurses umrahmt wurde, stand die Übergabe der Zeugnisse und Urkunden, welche die Absolventen nun als staatlich examinierte Pflegefachkräfte auszeichnen.

Mit einem Rückblick auf drei Jahre Altenpflegeausbildung zeichnete die Leiterin des Fachbereichs Altenpflege, Metzger, in ihrer Ansprache den Weg der Ausbildung auf. Schon bald nach Ausbildungsbeginn seien die Auszubildenden gefordert gewesen, in der Praxis und in der Schule selbständig und eigenverantwortlich zu arbeiten. Praxisanleiter und Lehrkräfte begleiteten die Schüler auf ihrem Weg zur Altenpflegefachkraft, unterstützten sie bei der Weiterentwicklung ihrer sozialen und persönlichen Kompetenzen und vermittelten ihnen vor allem Fach- und Handlungskompetenz.

„Mit dem Abschluss zur Altenpflegefachkraft haben die Auszubildenden einen wichtigen Meilenstein in ihrem Leben erreicht und können die ihnen anvertrauten alten Menschen professionell pflegen und beraten“, so die Mitteilung.

Die Absolventen

Examinierte Altenpfleger und examinierte Altenpflegerinnen: Justyna Alicja Blaszczuk, Altenzentrum St. Anna; Yvonne Duczek, Altenzentrum St. Anna; Sabine Eberhart, Servicehaus Sonnenhalde Singen; Elena Eberts, Elias-Schrenk-Haus; Alen Ferhatbegovic, Altenzentrum St. Anna; Tamara Heinzelmann, Vinzenz von Paul Hospital; Katharina Krämer, KWA Kurstift Bad Dürrheim; Adelina Jaha, Altenzentrum St. Elisabeth; Vanessa Maier, Seniorenzentrum Bethel Trossingen; Megan Manthey, Altenzentrum Dr.-Karl-Hohner-Heim; Melina Merkx, Altenzentrum St. Antonius; Wencke Möller, Altenzentrum St. Konrad; Sabrina Neu, Sozialstation Dunningen; Birgit Pfaff, Vinzenz von Paul Hospital; Friederike Riegger, Pflegehaus am Eschachpark; Martina Rohe, Altenzentrum St. Elisabeth; Oxana Rybalko, Seniorenzentrum Im Brühl; Eva-Maria Schrödinger, Altenzentrum St. Antonius; Manuel Andreas Schwindling, Altenzentrum Bürgerheim Tuttlingen; Tamara Sujevs, Altenzentrum St. Antonius; Sarah Ulmschneider, Altenzentrum Dr.-Karl-Hohner-Heim; Sarah Wedzicha, Altenzentrum St. Anna; Diana Schulz, Altenzentrum St. Elisabeth; Olena Zimmerer, Altenzentrum Dr.-Karl-Hohner-Heim.

Examinierte Altenpflegehelfer und examinierte Altenpflegehelferinnen: Mariya Dovletnazarova, Seniorenzentrum Bethel Trossingen; Jana Gompper, Altenzentrum St. Antonius; Esther Gruler, Pflegedienst St. Franziskus Spaichingen; Jasmin Ippolito, Vinzenz von Paul Hospital; Kamila Kowalczyk, Altenzentrum St. Elisabeth; Lilia Krause, Altenzentrum St. Elisabeth; Sarah Mayer, Altenzentrum St. Konrad; Natalia Michel, Sozialstation Raum Oberndorf; Sasa Milanovic, Altenzentrum St. Antonius; Melissa Muric, Häuslicher Pflegedienst Rabmund; Viktoria Pister, Altenzentrum St. Konrad; Mary Schmelz, Altenzentrum St. Josef; Anna Schmider, Altenzentrum St. Elisabeth; Saskia Suk, Seniorenzentrum Bethel Trossingen; Özlem Tetik, Pflegehaus am Eschachpark; Iryna Urban, Altenzentrum St. Josef.