Edeltraud Teufel wird im Kreis der Familie beerdigt

Aufgrund der derzeitigen Landesverordnung und nach Rücksprache mit der Stadt Spaichingen dürfen, coronabedingt, maximal 100 Personen an der Beerdigung von Edeltraud Teufel teilnehmen. Daher möchte die Familie alle Mitbürgerinnen und Mitbürger die vorhatten, Edeltraud Teufel die letzte Ehre zu erweisen, bitten, von der Teilnahme an der Beerdigung abzusehen. „Ein Besuch des Grabes in den nächsten Tagen ist für uns eine Ehre und Freude“, lässt Erwin Teufel miteilen. „Es tut unserer Familie sehr leid, dass wir nicht anders handeln können.“