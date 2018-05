DRK Wehingen wächst

Beim Wehinger DRK ist die Welt noch in Ordnung. Die rührige Ortsgruppe um ihren Gruppenführer, Jörg Klaiber, hat am Freitagabend in der Generalversammlung wiederum ein sehr erfolgreiches und aktives Jahr abschließen können. Neben den üblichen Regularien standen auch Ehrungen auf der Tagesordnung, die vom stellvertretenden Kreisvorstand Bernhard Flad durchgeführt wurden.

Jörg freute sich darüber, so eine positive Entwicklung in Zahlen darstellen zu können. Demnach ist die Wehinger Ortsgruppe im vergangenen Jahr um zehn Aktive erweitert worden. Man sei zwar, so Klaiber, sehr frauenlastig, aber es passe alles. Froh zeigte sich Klaiber auch darüber, dass Juliane Hildenbrand derzeit sechs Kinder an die Aufgaben im DRK heranführe.

Insgesamt hätten die Wehinger Rotkreuzler 554 Arbeitsstunden bei Veranstaltungen aller Art geleistet. 69 Stunden hätte man bei Einsätzen in Notfällen leisten können und die Helfer-vor-Ort-Gruppe, die von Frank Klaiber geleistet wird, habe 173 Stunden abgeleistet. Zwei erfolgreiche Blutspende-Aktionen mit Rekord-Ergebnissen trugen zum großen Gesamterfolg bei. Zusammen mit allen anderen Aktivitäten komme man im Wehinger DRK auf 1918 Einsatzstunden. Zusätzliche Aufgaben habe man auch mit der Übernahme eines weiteren Fahrzeuges übernommen.

Helfer vor Ort haben 29 Einsätze

Frank Klaiber listete die 29 Einsätze der „Helfer-vor-Ort“ Gruppe detailliert auf. Er meinte, dass sich die Kooperation mit der Feuerwehr langsam auszahle. Klaiber bedankte sich bei der Gemeinde dafür, dass seine Gruppe nunmehr pro Einsatz mit 50 Euro von der Gemeinde bezuschusst werde.

Schriftführerin Viola Buck listete im Einzelnen die Aktivitäten des vergangenen Jahres auf und Juliane Hildenbrand erläuterte ihre Arbeit im Jugendrotkreuz. Gut geführt zeigte sich auch die DRK-Kasse, die von Annette Domscheit verwaltet wird. Zwar musste sie auf ein Minus in der Kasse andeuten, doch die Kassenprüfer Michael Narr und Marlene Sigismund bestätigten ihr eine einwandfreie Kassenführung.

Bürgermeister Gerhard Reichegger zeigte sich dankbar für die Dienstleistungen des Wehinger DRK. Man könne aus den Berichten entnehmen, dass in der Ortsgruppe alles sehr gut funktioniere. Bei den Wahlen konnte Dr. Sabine Sefrin, neben ihrem Vater Dr. Rainer Sefrin als Gruppenärztin nominiert werden.

Bernhard Flad vom DRK-Kreisvorstand anerkannte die Arbeit im DRK als tolle Leistung und sprach sein Kompliment für die Wehinger DRK-Mitglieder aus. Er freue sich darüber, dass in Wehingen der Nachwuchs so zielgerichtet herangezogen werde.

Flad nahm die Generalversammlung zum Anlass, langjährige Mitglieder für ihre Arbeit zu ehren. Auf ein halbes Jahrhundert bringt es Josef Rossmann. Ihm gebühre, so Flad, „großer Respekt und Anerkennung“. Dies gelte auch für Hans Peter Hagmann, der seit 45 Jahren aktiv im DRK wirkt und Annette Domscheit, die 30 Jahre aktiv im Wehinger DRK ihre Arbeit tut.