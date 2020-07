DRK lädt zur Blutspende am Freitag ein

Der nächste Blutspendetermin in Spaichingen ist am Freitag, 3. Juli, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Stadthalle Spaichingen. Aber nur mit Anmeldung. Gerade jetzt werde die Spende dringend gebraucht, so der Blutspendedienst in einer Pressemitteilung.

Über mehrere Wochen seien zur Schaffung von Personal- und Bettenkapazitäten für Covid-19 Patienten nicht dringend erforderliche Operationen zunächst ausgesetzt worden. Entsprechend habe sich der Blutbedarf reduziert. „Dank der überwältigenden Spendenbereitschaft in den vergangenen Wochen, konnte die Versorgung mit Blutpräparaten sichergestellt werden.“

Seit wenigen Tagen werde die Behandlungsfrequenz und Operationstätigkeit in den Kliniken wieder hochgefahren. Extrem schnell steigere sich deshalb gerade der Bedarf an Blutkonserven.

Da Blutprodukte nur kurzfristig haltbar sind, hätten während des Shutdowns keine langfristigen Vorräte angelegt werden können, bedauert der Blutspendedienst und bittet daher jetzt dringend um Blutspende am Freitag in Spaichingen.

Wichtig ist aber, dass dies nur mit Anmeldung samt Terminreservierung geht. Damit Abstandsregeln eingehalten werden können, sei eine effektive Steuerung des Besucherstroms erforderlich. Das funktioniert über eine Seite im Internet: https://terminreservierung.blutspende.de/m/spaichingen-stadthalle.

Dieser Service habe laut DRK gleichzeitig zur Reduzierung von Wartezeiten geführt.

Für Blutspender bestehe kein erhöhtes Risiko, sich auf Blutspendeterminen mit dem Coronavirus anzustecken. Bereits seit geraumer Zeit würden Maßnahmen ergriffen, die eine größtmögliche Sicherheit aller Anwesenden auf den Spendeterminen gewährleisten. Hierzu zähle eine Temperaturmessung bereits am Eingang, die kontrollierte Aufforderung zur Handdesinfektion sowie die Rückstellung von Spendern, die sich in den letzten vier Wochen im Ausland aufgehalten haben oder Kontakt zu SARS-CoV-2 infizierten Menschen hatten. Blutspender erhalten bei der Blutspende eine Schutzmaske (MNS-Maske).

Menschen mit grippalen oder Erkältungs-Symptomen oder Durchfall werden generell nicht zur Blutspende zugelassen. Bereits am Eingang wird nach diesen Symptomen gefragt. Nach derzeitigem Stand der Wissenschaft wird das Virus nicht über eine Blutspende übertragen. Deshalb werde bei Blutspendeaktionen keine SARS-CoV-2-Testung durchgeführt.

le