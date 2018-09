Der Präsident des DRK-Landesverbands Baden Württemberg, Dr. Lorenz Menz, hat dem Kreisverband bei der Delegiertenversammlung in Bubsheim am Freitagabend hohes Lob für das Geleistete gezollt. Dass der Verband gut aufgestellt sei und eine schwierige Zeit gut gemeistert habe, freue ihn besonders. Er sei sich sicher, dass der neue Vorstand den „hervorragenden Kurs“ weiter fortführen werde.

Er ehrte Kreisbereitschaftsleiter Josef Anton Mattes für 20 Jahre Dienst. Der Kreisverbandsvorsitzende, Landrat Stefan Bär, würdigte die aus der Vorstandschaft ausscheidende stellvertretende Kreisbereitschaftsleiterin Christine Keller und den Vertreter der Ortsverbände, Erich Riegger, für ihre langjährige Arbeit.

Bär stellte eine Statistik an den Anfang seines Berichts: Dem Kreisverband gehörten 37 Ortsgruppen an, 15 Bereitschaften, 1160 Helfer und 100 hauptamtliche Mitarbeiter. „Alle zusammen bilden eine schlagkräftige Rettungsaktion, auf die sich die Bevölkerung im Landkreis voll verlassen kann“, so Bär. „Nach den durchlebten schwierigen Zeiten nicht nur im personellen Sektor, sondern auch finanziell, kann ich heute Abend die klare Botschaft mitgeben, dass wir uns zwischenzeitlich in beiden Bereichen auf einem guten Weg befinden. Sowohl der Jahresabschluss 2017 für den Kreisverband, als auch die Rettungsdienst gGmbH und die aktuelle Situation für das laufende Jahr sind im grünen Bereich.“ Das abgelaufene Jahr war allerdings geprägt von der Ausgliederung der Rettungsdienst gGmbH. Um dem Personalmangel hauptsächlich im Rettungsdienst langfristig begegnen zu können, wurden die Ausbildungskapazitäten für Notfallsanitäter deutlich erhöht. Drei Azubis wurden bereits eingestellt und vier folgen im Herbst.

Der ebenfalls erst ein Jahr im Amt stehende Geschäftsführer Oliver Ehret ergänzte die Ausführungen für den hauptamtlichen sowie ehrenamtlichen Bereich. Neben der Trennung von Kreisverband und Rettungsdienst habe zusätzlich die starke Fluktuation in der Mitarbeiterschaft auf der Tagesordnung gestanden. Auch seien aus finanziellen Gründen nicht viele Anschaffungen möglich gewesen.

Aufschlussreich waren die Einsatzzahlen und Leistungen im Rettungsdienst: So gab es 10422 RTW-Einsätze, 2754 NEV-Einsätze und 9457 KTW-Einsätze. Zur Vermittlung eines ärztlichen Notdiensts gab es bei der integrierten Leitstelle Tuttlingen 4952 Anrufe. Auch der mobile soziale Dienst mit Essen auf Rädern steigerte sich um 1115 auf 14 808 Fahrdienste bei 90 Kunden.

Mit dem bisherigen Mitarbeiterstab im hauptamtlichen Bereich (25 beim Kreisverband, 88 bei der gGmbH) sei eine Aufgabenerweiterung nicht möglich. Die Überstundenkonten würden größer. Ehret: „Wir benötigen ehrenamtliche Rettungshelfer und -sanitäter im Krankentransport für die Wochenenden.

Schatzmeister Dirk Schulz gab zur aktuellen wirtschaftlichen Situation des Kreisverbands und des Rettungsdiensts detaillierte Informationen. Mit jeweils guten Ergebnissen hätten die beiden Jahresbilanzen abgeschlossen. Buchprüfer Bernhard Stengelin aus Tuttlingen bestätigte, dass alles den gesetzlichen Vorschriften entspreche.

Kreisbereitschaftsleiter Josef-Anton Mattes gab seinen letzten Bericht ab. Insgesamt 9224 Menschen hätten an 92 Terminen Blut gespendet. Die Bergwacht Donau-Heuberg sei 2016/17 zu 14 Einsätzen gerufen worden, die ehrenamtlichen Helfer vor Ort hätten insgesamt 1012 Einsätze bewältigt.

Bubsheims Bürgermeister Thomas Leibinger führte die Entlastung der Vorstandschaft herbei, die einstimmiges Votum erhielt.

Die Neuwahlen des Kreisvorstands ergaben für vier Jahre: Vorsitzender Stefan Bär, stellvertretender Vorsitzender Bernhard Flad, Schatzmeister Dirk Schulz, Justitiar Franz Schilling, Kreisverbandsarzt Dr. Matthias Trennheuser, stellvertretender Kreisverbandsarzt Dr. Frank Ludwig, ärztlicher Leiter Rettungsdienst Dr. Ekhard Steckmann, Rotkreuzbeauftragter Gerhard Strohm, weiter kamen Markus Hugger und Maximilian Kaiser in die Vorstandschaft.

Die Delegierten bestätigten die Kreisbereitschaftsleitung mit Florian Bertsche, Dirk Schad, Sieglinde Lambrecht, Ulla Wildmann und Alexandra Bruchhäuser. Für die Landesversammlungen 2019 bis 2023 wurden 13 Delegierte bestimmt.

Der Präsident des DRK-Landesverbands Baden-Württemberg, Dr. Lorenz Menz, sprach die Laudatio für den nach 20 Jahren scheidenden Kreisbereitschaftsleiter Josef-Anton Mattes. Mit 17 Jahren trat er in das Jugendrotkreuz ein, war später Gruppenleiter, Zugführer, Verbandsführer seit 2009, stellvertretender Kreisbereitschaftsleiter von 1994 bis 1998 und anschließend 20 Jahre Kreisbereitschaftsleiter. „Sie waren mit Leib und Seele Rotkreuzler, ein Streiter für das Rote Kreuz und hinterlassen große Fußstapfen und eine Lücke in der ehrenamtlichen Führungsriege des Kreisverbands. Mit dem heutigen Abend geht eine Ära zu Ende. Doch bleiben Sie Ihrer Ortsgruppe Deilingen erhalten. Mit großem Respekt danke ich Ihnen für Ihren Einsatz in 47 Jahren für das Rote Kreuz. Für Ihre Verdienste und jahrzehntelanges Engagement darf ich Ihnen als höchste Auszeichnung die Henry-Dunant-Plakette des DRK-Landesverbands Baden-Württemberg überreichen.“ Kreisvorsitzender Stefan Bär nannte Mattes ein „Urgestein im DRK“. Für seinen „außerordentlichen Einsatz“ ernannte ihn der Kreisverband zum Ehrenbereitschaftsleiter mit Ehrennadel. Im Namen aller ehrenamtlich Tätigen in den Ortsgruppen dankte Kreisbereitschaftsleiterin Sieglinde Lambrecht für die „gemeinsame gute Zeit und Kameradschaft“. Als Dank überreichten die Mitglieder der Kreisbereitschaftsleitung ein Fotobuch und einen „blühenden Apfelbaum“ mit Geldscheinen von allen Ehrenamtlichen in den Ortsverbänden „zur Verwirklichung eines großen Traums“.