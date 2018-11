DRK-Helfer sind Segen für Verunglückte

Nach Abschluss der Renovierung ist das Bubsheimer DRK-Gebäude in der Hauptstraße 14 am Samstag von Bürgermeister Thomas Leibinger seiner Bestimmung übergeben worden. Nachdem die Feuerwehr 2016 in die Egeseheimer Straße 3 umgezogen ist, steht der ehemalige Farrenstall nun alleine der DRK-Ortsgruppe zur Verfügung.

Den kirchlichen Segen gab Pfarrer Johannes Amann den neuen Räumlichkeiten schon eineinhalb Stunden vor der offiziellen Übergabe durch den Bürgermeister. Amann hatte nämlich noch einen Anschlusstermin auf dem Dreifaltigkeitsberg. In seinen Grußworten erinnerte der Geistliche, dass die Ankunft von DRK-Rettungskräften am Einsatzort für die Betroffenen oftmals auch wie ein Segen sei.

DRK-Ortsgruppenleiter Rolf Gutmann freute sich über die gelungene Renovierung und die gute Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung und den beteiligten Firmen. Grußworte sprach auch Bürgermeister Thomas Leibinger. Er erinnerte an die bewegte Geschichte des ehemaligen Farrenstalls, in dem lange Zeit DRK und Feuerwehr gemeinsam untergebracht waren. Nachdem die Feuerwehr 2016 ins neue Feuerwehrhaus in der Egesheimer Straße 3 umgezogen war, reifte beim DRK der Wunsch, auch die freigewordenen Räume zu nutzen.

Der Gemeinderat war daraufhin zum Schluss gekommen, dass das Gebäude zuvor renoviert werden sollte. Während dieser Zeit war das Rote Kreuz ins neue Feuerwehrhaus ausquartiert. Für diese Mitbenutzung des Feuerwehrgebäudes überreichte Gutmann an den Feuerwehrkommandanten Stefan Moser ein Präsent. Moser gratulierte dem DRK im Namen der Feuerwehr.

Hans-Werner Möst vom ortsansässigen Architekturbüro Rolf Messmer stellte in seinen Grußworten fest, dass es sich mehr um Schönheitsreparaturen gehandelt habe. Neben des Einbaus einer neuen Heizung wurden unter anderem auch neue Böden verlegt. Der Zunftmeister der Habermuszunft, Volker Stier, gratulierte zur gelungenen Renovierung und überreichte dem DRK ein Geldgeschenk der anderen örtlichen Vereine.

Kreisbereitschaftsleiterin Sieglinde Lambrecht übermittelte die Glückwünsche des DRK-Kreisverbands Tuttlingen. Die Besucher hatten ausreichend Gelegenheit die neuen Räumlichkeiten zu besichtigen und bei Speis und Trank zu verweilen.