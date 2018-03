DRK Hausen richtet das erste Vatertagsfest aus

Die Mitglieder der DRK-Ortsgruppe Hausen ob Verena haben sich zur 56. Generalversammlung getroffen. Es ist die erste Versammlung mit Maximilian Kaiser an der Spitze gewesen. Dieser löste im vergangenen Jahr Dieter Klaiber ab, der das Amt nach 33 Jahren abgegeben hat. Dieter Klaiber ist seither Bereitschaftsleiter beim DRK Spaichingen und wurde in Hausen zum Ehrengruppenleiter ernannt.

Die DRK Ortsgruppe Hausen ob Verena hat derzeit 23 aktive Mitglieder, davon neun weibliche und 14 männliche. Die Ortsgruppe hat übrigens den Vorteil, dass die Dienstabende auch als Sanitätsfortbildungen angerechnet werden, so Maximilian Kaiser. Jeder Sanitätshelfer benötige in zwei Jahren 16 Fortbildungs-Stunden, das heißt acht Stunden im Jahr. Und diese Stunden könne ein DRK-Mitglied entweder in Hausen in den Gruppenstunden oder im Kreisverband bei den angebotenen Terminen absolvieren.

Das Jahr 2017 war für die Ersthelfer ein recht ruhiges. Es gab durch die Brandmeldeanlage einen Fehlalarm im Hofgut Hohenkarpfen. Geleistet wurden 2017 drei Übungen. Bei der ersten im Frühjahr mussten Feuerwehr und DRK-Ortsgruppe zu einem Verkehrsunfall im Almen ausrücken. Auch bei der zweiten Übung wurde mit der Feuerwehr trainiert. Das Szenario war ein Dachstuhlbrand im Rathaus. Im Herbst 2017 stand die Karpfenanliegerübung an zusammen mit der Feuerwehr Hausen, Seitingen, Gunningen und dem DRK Seitingen.

Die Hauptaufgabe sind die Sanitätsdienste. Die Ortsgruppe stellt alle Sanitätsdienste in Hausen und in Durchhausen. Seit vergangenem Jahr helfen die Hausener der DRK-Ortsgruppe Tuttlingen bei den Diensten in der Stadthalle aus.

Es folgte der Bericht von Schriftführerin Patrizia Rubbel. Kassiererin Theresa Rubbel informierte über die Vereinsfinanzen. Übers Jugendrotkreuz berichtete Jugendgruppenleiter Michael Runge. Derzeit befinden sich zwölf Kinder in der DRK-Jugendgruppe.

Als ganz neues Fest richtet die DRK-Ortsgruppe Hausen ob Verena dieses Jahr zum ersten Mal das Vatertagsfest aus, am 20. Mai an der Verenahalle.

Ehrungen

Zum Abschluss galt es noch, verdiente Mitglieder auszuzeichnen für ihre langjährige Treue zum DRK Hausen. Seit 15 Jahren dabei ist Ute Runge. Seit 2017 ist sie JRK -Leiterin. Manuel Rubbel ist ebenfalls seit 15 Jahren beim DRK Hausen und seit 2014 stellvertretender Gerätewart. Für 20 Jahre wurde Manfred Dreher geehrt. Er hat zehn Jahre das Jugendrotkreuz geleitet und war zwei Jahre lang der Stellvertretende Gruppenleiter. Seit dem Jahr 2000 ist er Geräte- und Fahrzeugwart.

Sogar 45 Jahre mit dabei ist Heinz Gula. Er war von 1982 bis 1985 Kassenprüfer und von 1985 bis 1991 Kassierer. Danach war er in den 90er Jahren Jugendrotkreuzleiter und ist seit 1994 Kassenprüfer.